Как ракеты 'воздух-воздух' обнаруживают и уничтожают истребители в небе

В частности, используются различные способы наведения ракет.

Современные ракеты класса "воздух-воздух" могут поражать вражеские самолеты даже вне зоны видимости.

Для этого они используют радиолокационные и инфракрасные головки самонаведения. Автономное отслеживание и уничтожение целей в небе обеспечивают активное наведение, каналы передачи данных и искусственный интеллект. Ресурс Wion рассказал об особенностях, которые помогают ракетам класса "воздух-воздух" уничтожать вражеские цели.

Радиолокационные системы наведения

Активные радиолокационные ракеты, такие как, например, AIM-120 AMRAAM, имеют собственные радиолокационные передатчики. Они активно ищут цели.

"Радиолокационный искатель ракеты обнаруживает отражение самолетов и самостоятельно наводит ее на цель, освобождая пилота, запускающего ракету, для борьбы с другими угрозами. Эта функция "выстрелил и забыл" позволяет одному истребителю одновременно запускать несколько ракет по разным целям", – объясняют авторы материала.

Полуактивное радиолокационное наведение

Есть также ракеты с полуактивным радиолокационным наведением – к примеру, как AIM-7 Sparrow. Эти ракеты зависят от радиолокатора самолета-носителя, который отслеживает цель на протяжении всего полета. Сама же ракета непрерывно получает радиолокационные сигналы, которые отражаются от цели с пусковой платформы. Таким образом, пилот должен удерживать цель в фокусе до момента попадания ракеты для обеспечения точности наведения.

Инфракрасная технология наведения

Такие ракеты, как AIM-9 Sidewinder, используют инфракрасное наведение. Они используют тепловую энергию от реактивных двигателей и нагрев корпуса самолета во время полета на высокой скорости.

"Современные варианты используют охлажденные датчики и инфракрасные головки самонаведения с алгоритмами искусственного интеллекта, которые распознают формы самолетов, отличая настоящие цели от отвлекающих ракет и противоракетных средств защиты", – говорится в материале.

Двусторонний обмен данными

Современные ракеты могут получать обновления от самолета-носителя в режиме реального времени. Также источником данных могут быть наземные радиолокационные станции. По каналам передачи данных поступает информация о положении цели, скорости и изменениях курса. Все это позволяет позволяет позволяет ракете корректировать курс перехвата и эффективнее отслеживать маневрирующие цели.

Инерционные навигационные системы (INS)

Во время начальной фазы полета современные ракеты класса "воздух-воздух" используют инерционные блоки, содержащие гироскопы и акселерометры. Это помогает им держать курс к предполагаемым местам расположения целей без необходимости использования радиолокационных сигналов. Когда дело доходит до боев на большом расстоянии, где ракета должна достичь зоны цели перед активацией головки самонаведения, это является очень важным "помощником".

Фаза конечного наведения

На конечной фазе полета ракета способна самостоятельно зафиксировать цель. Она постоянно вычисляет положение цели для поддержания курса на столкновение. Детонаторы взрывают боеголовку вблизи цели или уже во время удара, чтобы достичь максимального эффекта разрушения.

Электронные средства противодействия и световые ловушки

Современные истребители используют металлические отражатели для глушения ракет с радиолокационным наведением. Также они применяют инфракрасные световые ракеты для отвлечения тепловых ракет.

"Современные ракетные головки самонаведения используют искусственный интеллект и многоволновое обнаружение для отличия приманок от реальных целей, что делает электронную войну постоянной технологической конкуренцией между ракетами и системами обороны самолетов", – объясняет ресурс.

Возможности наведения со всех сторон

Ранее ракеты класса "воздух-воздух" требовали приближения к цели сзади, чтобы поразить двигатель. Современное же вооружение использует инфракрасные изображения и усовершенствованные радиолокационные головки самонаведения для обнаружения и отслеживания целей с любого угла. Таким образом, цель может быть поражена и при лобовом столкновении. Такой подход кардинально меняет динамику воздушного боя, а также увеличивает зону угрозы.

Подход "выстрелил и забыл"

Использование подхода "выстрелил и забыл" во время воздушных боев дает пилотам возможность запускать оружие и немедленно маневрировать, не заботясь о наведении ракеты на цель.

"Активные радиолокационные головки самонаведения самостоятельно берут на себя управление, когда ракета попадает в зону действия, позволяя пилотам сосредоточиться на оборонительных маневрах или одновременно атаковать дополнительные цели, используя тактику сетецентрической войны", – констатируют авторы.

Ранее мы рассказывали про ТОП-9 ракет с самыми современными системами наведения. В перечень попало и вооружение, которым оккупационные войска РФ атакуют Украину.

