Курс доллара и евро в Украине 28 декабря: сколько стоит валюта сегодня

Отмечается, что украинская национальная валюта не удивит скачками.

Ситуация на валютном рынке Украины в последнюю рабочую неделю 2025 года для гривни была довольно-таки неплохой. Национальная валюта на межбанке практически сохранила свои позиции относительно евро, а в отношении доллара даже укрепилась.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в большинстве обменников и работающих в воскресенье, 28 декабря, отделений банков будет находиться в пределах - прием 41,75-42,00 грн и продажа 42,10-42,45 грн.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах - прием 49,40-49,75 грн и продажа 49,80-50,10 грн.

Видео дня

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,06 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 13 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, относительно евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,55 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,90-42,00 гривни за единицу американской валюты, а евро - 49,34-49,45 гривни за единицу европейской валюты.

