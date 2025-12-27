Все решится через год-полтора: Дикий назвал два сценария окончания войны

В определенный момент свои 28 пунктов мирного плана будет диктовать уже Украина, считает обозреватель.

Окружение Владимира Путина убедило его, что Россия успешно продвигается на фронте, а ситуация в экономике не настолько критична, чтобы сворачивать войну. Именно поэтому сам диктатор считает возможным воевать дальше. Но на самом деле Россия будет воевать "сколько сможет", а не "сколько захочет". Об этом в интервью "Новинарне" заявил ветеран АТО, военный обозреватель Евгений Дикий.

"Из того, что у нас очень плохо, отнюдь не следует, что в России лучше. В России лучше только с одним, с количеством личного состава на фронте, а со всем остальным у них наоборот хуже. Реально войну такой интенсивности больше еще года не выдержит их армия. Войну такой интенсивности больше года не выдержит уже никак их экономика", - считает аналитик.

Дикий в частности сослался на свежую информацию о том, что Россия якобы быстрыми темпами продает Китаю свои запасы золота. Он отметил, что СССР даже в худшие для себя времена после Второй мировой этого не делал.

Аналитик также ссылается на украинские удары по российской нефтяной отрасли, которые набирают обороты, но на текущий момент еще не достигли своего пика.

Учитывая экономическую ситуацию в России, Дикий дает два прогноза относительно окончания войны. Пессимистический сценарий, на его взгляд, это замораживание конфликта. По его мнению, этот сценарий может реализоваться через год-полтора от текущего момента.

"И то при определенных двух условиях. Условие первое, что перед этой заморозкой хотя бы полгода фронт вообще уже не будет двигаться. То есть мы настолько его стабилизируем, что вот они будут в него стучаться - он не движется. А тем временем второе условие: мы своими дипстрайками просто разносим их нефтянку. Она падает ниже половины от своего довоенного объема. При этих условиях они могут пойти именно на переговоры о заморозке", - считает обозреватель.

Второй сценарий, который сам Дикий считает "реалистичным" - это реализация двух выше приведенных условий (остановка фронта и уничтожение нефтяной отрасли РФ), после которых вместо переговоров о заморозке начинается развал российской армии.

"Для этого на самом деле у нас есть все ресурсы, у нас для этого есть все возможности, на данный момент не хватает двух вещей: стратегии и политической воли, но и одно, и второе - это то, что в головах. Значит, оно может быть вытянуто", - считает обозреватель.

По мнению Дикого, после того, как будет достигнута "точка перелома" и россияне "посыпятся", уже Украина будет "диктовать свои 28 пунктов" мирного плана.

"Учитывая оторванность Владимира Владимировича [Путина] от реальной жизни, как ни странно, второй вариант более вероятен. Он просто до конца не будет верить, что пора уже петлять. Вот и если только его вовремя не уберут той самой легендарной их табакеркой по голове кто-то из его же окружения", - резюмировал аналитик.

Как писал УНИАН, российские военные доложили Владимиру Путину о якобы успешном наступлении на всех направлениях и "освобождении" ряда населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. В частности, Мирнограда и Гуляйполя.

На фоне таких докладов Путин заявил, что Россия фактически не заинтересована в мирных переговорах, поскольку, по его словам, ситуация на фронте складывается в пользу РФ. Он подчеркнул, что в случае нежелания Киева завершать войну мирным путем Россия намерена достигать своих целей военными средствами.

