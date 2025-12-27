Украина изменила войну на море, пока США безнадежно застряли в прошлом, - The Atlantic

США продолжают делать ставку на большие корабли, которые становится все легче уничтожать.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о планах по созданию новых линкоров типа "Трамп". В ВМС США заявили, что новый тип военных кораблей "станет самым смертоносным надводным боевым кораблем, когда-либо построенным".

Как пишет The Atlantic, этот проект только подчеркивает тот факт, что США не готовы к быстро меняющимся угрозам в открытом море. В издании считают, что Вашингтону стоит поучиться опыту украинских войск.

Украинские атаки должны стать примером для США

Отмечается, что в конце прошлого месяца Силы обороны Украины нанесли удары по двум нефтяным танкерам у побережья Турции в Черном море с помощью морских дронов Sea Baby. Вскоре после этого был атакован еще один нефтяной танкер, по сообщениям, также украинцами, в Атлантическом океане. Еще одна подобная атака на танкер произошла в начале декабря в Средиземном море.

В издании подчеркнули, что все эти суда, вероятнее всего, являлись частью теневого флота России. Украинские атаки наносят серьезный ущерб нефтяной промышленности РФ, лишая Кремль доходов.

Удары Украины по судам теневого флота РФ заставляют задуматься о том, как противокорабельные технологии стали настолько доступными и эффективными, добавили в издании.

В издании считают, что недорогие морские дроны в ближайшем будущем могут стать все более распространенными. Особенно опасным может стать использование этих беспилотников совместно в подводными лодками, которые вместе не оставят кораблям врага ни единого шанса.

Кроме того, в издании отметили, что еще одной угрозой являются воздушные дроны, который часто используются в ходе российско-украинской войны. Торговые суда не могут защититься от такого оружия, даже если они будут плыть в конвоях.

Также в издании напомнили, что украинские войска используют и ракеты для поражения российских военных кораблей. Например, с помощью крылатой ракеты "Нептун" были потоплены крупнейшие суда агрессора в Черном море.

Будущее морских боев

В издании признали, что возможная война между крупными державами, такими как США и Китай, будет иметь разрушительные последствия для мирового судоходства. Тем не менее, фундаментальная сложность защиты судоходства распространяется и на военные корабли.

Журналисты отметили, что авианосные ударные группы США являются одними из самых дорогостоящих в мире концентрациями систем вооружения. Они состоят из военных кораблей, включая авианосцы, которые несут на борту истребители F-35.

Кроме того, на американских кораблях служат тысячи специализированных моряков, которых невозможно быстро заменить. И все же, несмотря на свою чрезвычайную стоимость и ценность, авианосцы уязвимы для атак, подчеркнули в издании.

В издании спрогнозировали, что Пекину в вероятном военном столкновении между США и Китаем будет достаточно рассчитать количество ракет и дронов, которые американские войска смогут перехватить за один раз, и развернуть большее количество.

"Последствия этого для Тихого океана пугают ВМС США и дают еще один повод, исходя из нынешних тенденций, полагать, что Соединенные Штаты рискуют проиграть затяжную войну в этом регионе. Стратегия, которая не сработала для немцев в мировых войнах, сегодня имеет гораздо больше шансов на успех, а ее влияние на мировую экономику и баланс сил может быть огромным", - резюмировали в издании.

Трамп анонсировал строительство военных кораблей нового класса - что известно

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проект новых военных линкоров типа "Трамп". Он отметил, что уже был принят план по строительству двух кораблей.

Трам заверил, что линкоры нового типа "будут в 100 раз мощнее любого подобного корабля, построенного до этого". Также президент США заявил, что линкор типа "Трамп" будет быстрее и больше предшественников.

По его словам, новые военные корабли будут носителями не только лазерного оружия, но и ядерных крылатых ракет.

