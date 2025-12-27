Рождество в Пирогово: в Киеве воссоздали аутентичные украинские обряды (фото)

Как выглядит традиционное украинское Рождество, можно увидеть на фотографиях с этого мероприятия.

В Украине продолжаются рождественские празднования. В субботу, 27 декабря, в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово (Киев) состоялись культурно-художественные мероприятия по случаю Рождества.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в программе мероприятия были: воспроизведение традиционных обрядов и обычаев, которые сопровождали празднование Рождества в украинских селах; шопка - уникальная рождественская инсталляция; исполнение аутентичных колядок творческими коллективами.

Другие Рождественские мероприятия в Украине

Как сообщал УНИАН, во Львове на территории музея под открытым небом "Шевченковский гай" прошел фестиваль "Рождество в гаю". Посетители имели возможность осмотреть разнообразные Вертепы от любительских коллективов Львова и области. Гостей ждали колядники и вертепы, "живая" шопка с животными и экскурсия "Украинское Рождество".

Также мы рассказывали о Рождественском шествии в Киеве. В этом году оно было посвящено не только сохранению древних украинских традиций, но и чествованию памяти погибших защитников: фольклорные коллективы исполнили колядки на Михайловской площади, после чего прошли по центральным улицам города.

