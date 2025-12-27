'Это фальстарт': дипломат указал на проблему с мирными переговорами

Украина в самой низкой позиции с 2022 года, и в таких условиях переговоры не ведут.

Нынешний переговорный трек о мирном договоре - это фальстарт. Об этом в интервью на канале "Орестократия!" заявил Валерий Чалый, бывший посол Украины в США (2015-2019 годы).

"Мы в почти верхней точке по эскалации войны на суше, но я ожидаю, что верхняя точка российской готовности выхода из войны - это угроза ядерная", - подчеркнул он.

По его словам, нет ничего страшного в том, что нынешние переговоры завершатся безрезультатно, но это фальстарт.

"Окно возможностей будет в следующем году и тогда позиции Украины будут сильнее, чем сегодня. Сегодня мы имеем самые низкие позиции, начиная с 2022 года, а Россия - в самой высокой позиции с 2022 года. В таких условиях не ведут переговоры. Мы их ведем, потому что на нас давят", - сказал Чалый.

По его словам, главный фактор - это гибель наших людей на фронте, а второй - это разрушение нашей энергетической инфраструктуры.

Он отметил, что нынешние мирные переговоры это начало процесса, который точно до конца текущего года не закончится. По его словам, что бы ни было объявлено во время встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского завтра, это не будет завершением процесса.

"Точно не этот год. Я не вижу факторов. Я вижу намерения и работу над документами", - отметил Чалый.

По его словам, странными являются утверждения о гарантировании территориальной целостности Украины в мирном соглашении, но при этом США давят на Украину, что она должна какие-то территории неоккупированные отдать России.

"Это просто слабая позиция Украины переговорная и давят как это уже было после ядерного разоружения, когда США действуют вместе с Россией", - подчеркнул Чалый.

При этом добавил, что важно, чтобы Европа не пошла на поддержку таких требований к Украине. По его словам, Европа выделит Украине деньги на 2026 год и, возможно, даже еще и на 2027 год, потому что европейцы понимают, что это их защита от войны.

Чалый также считает очень неправильным то, что вопрос территорий стал предметом торга в переговорах. По его мнению, это очень опасная ситуация.

Встреча Зеленского и Трампа в США

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это произойдет 28 декабря во Флориде.

Двусторонняя встреча пройдет в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени).

Возле Палм-Бич расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Именно туда президент США прилетел на выходные.

