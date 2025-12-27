Разница потерь ВСУ и армии РФ достигла 'абсолютно абсурдных цифр', - аналитик

Речь идет о Добропольском направлении, где россияне пытаются форсировать реку Казенный Торец.

Россияне непрерывно штурмуют украинскую оборону на Добропольском направлении в районе поселков Шахово и Софиевка, в том числе активно применяют технику. Из-за этого соотношение потерь именно на этом направлении достигло абсурдной отметки 15:1 в пользу Сил обороны. Об этом сообщает аналитик открытых данных (OSINT), который действует под псевдонимом Playfra.

По его словам, оккупанты активно наступают на отрезке от Софиевки до Владимировки, пытаясь переправиться на другую сторону реки Казенный Торец. Постоянно подтягивают мостоукладочные машины для установки понтонов и пытаются переправить по ним бронетехнику различных типов. Но пока все эти штурмы терпели неудачу, часто у россиян есть трудности даже с тем, чтобы приблизиться к фактической линии соприкосновения.

По мнению аналитика, использование здесь россиянами бронетехники, которую они берегут на других участках, четко намекает на важность этого направления для них. О том же свидетельствует и то упрямство, с которым агрессор снова и снова атакует на участке, где уже понес тяжелые потери, не добившись успеха.

Видео дня

Кроме самой реки Казенный Торец и многочисленных ручьев, продвижению россиян мешают искусственные препятствия в виде колючей проволоки и противотанковых рвов.

"Из-за этих постоянных неудачных атак в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" украинских войск соотношение потерь достигло абсолютно абсурдных показателей: 1:15 или более в пользу украинцев по погибшим военнослужащим", - пишет Playfra.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, в Купянске и его окрестностях ситуация находится под контролем Сил обороны, а российская группировка в городе фактически лишена логистики и испытывает острый дефицит боеприпасов, еды и медикаментов, поскольку все пути снабжения перекрыты и попытки доставки дронами почти не дают результата.

По словам заместителя командира группировки НГУ "Хартия" с позывным "Волк", оккупанты регулярно сдаются в плен, при этом РФ пытается перебрасывать дополнительную пехоту для прорыва к окруженным, но за минувшие сутки только силами этого подразделения было уничтожено около 20 российских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: