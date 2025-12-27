Канада выделит Украине 1,8 млрд долларов: Карни рассказал, на что пойдут средства

Премьер-министр Канады отметил, что для достижения мира необходима готовность России.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна выделит дополнительную экономическую помощь Украине. Он отметил, что ночная атака РФ только подчеркивает, насколько важно поддерживать Киев, пишет СBC.

"Под руководством президента Зеленского у нас есть условия и возможность для установления справедливого и прочного мира", - сказал Карни.

Премьер-министр Канады отметил, что для достижения мира необходима готовность России. Тем не менее, он подчеркнул, что ночная атака по Украине демонстрирует то, что Москва пока не готова садиться за стол переговоров.

"Атака на Киев, которую мы увидели этой ночью, показывает, насколько важно, чтобы мы поддерживали Украину в это сложное время и создавали условия для справедливого и прочного мира и настоящего восстановления", - добавил Карни.

Также премьер-министр Канады объявил о выделении 2,5 млрд канадских долларов (около 1,8 млрд долларов США) в качестве экономической помощи Украине. Он поделился, что эти средства предназначены для привлечения финансирования со стороны МВФ, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития для начала процесса восстановления Украины.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Швеция предоставит Украине 200 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2026 года. Он отметил, что Швеция с самого начала подавала пример другим странам.

Сибига рассказал, что средства направят на обеспечение ежедневных потребностей украинцев в условиях войны, а именно на государственные услуги, энергоснабжение, здравоохранение, школы, пенсии и другие выплаты.

Кроме того, в начале декабря правительство премьер-министра Нидерландов Дика Схофа заявило, что выделит дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Украине в первом квартале 2026 года.

