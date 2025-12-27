Россияне ударили дроном по жилому дому в Одессе: что известно

По данным ОВА, вражеский беспилотник упал в центре города.

Вечером в субботу, 27 декабря, российский дрон ударил по жилому дому в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 21.00. Мониторинговые каналы сообщили, что со стороны Черного моря на Одессу и пригород движутся "Шахеды". Вскоре в городе были слышны взрывы и стрельба.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак обратился к жителям города с просьбой оставаться в укрытиях.

"Враг бьет по Одессе. В городе взрывы", – подчеркнул чиновник.

Затем он добавил, что, предварительно, в результате падения ударного БПЛА возникло возгорание крыши жилого дома, а также выбиты окна. На месте работают экстренные и коммунальные службы.

Информация о пострадавших проверяется. Как отметил Лысак, на месте будет развернут штаб, где можно будет получить информацию и помощь.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате вражеской атаки пострадал жилой сектор в Приморском районе областного центра.

"Ударный беспилотник попал в крышу двухэтажного жилого дома, возник пожар. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают соответствующие службы", – отметил он.

Атаки по Одесской области

Как сообщал УНИАН, 26 декабря российская армия нанесла по Одесской области дроново-бомбовые удары. Целями врага были промышленность и портовая инфраструктура региона.

По словам начальника Одесской ОВА Олега Кипера, несмотря на уничтожение большинства вражеских целей, в результате обстрелов на территории элеватора повреждено оборудование для транспортировки зерна. Также зафиксировано падение беспилотника на территорию одного из предприятий по изготовлению растительного масла.

