В Польше в жутком ДТП, предварительно, погибли пятеро украинцев

Для установления личностей погибших, вероятно, придется проводить тест ДНК.

В Польше произошла смертельная авария, в результате которой погибли шесть человек. По предварительным данным, пятеро жертв ДТП являются гражданами Украины.

Как сообщает Polsatnews, авария произошла накануне Рождества вблизи Бжега. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Известно, что на дороге столкнулись Ford Kuga, которым управлял 59-летний поляк, и автомобиль Volkswagen Passat.

"В результате столкновения Volkswagen загорелся. На месте погибли водитель Ford и пятеро пассажиров Passat", – говорится в материале.

Видео дня

Представитель прокуратуры Ополе сообщил, что согласно полученной информации, в Volkswagen находились граждане Украины. Для установления личностей погибших, вероятно, понадобится проводить тесты ДНК.

В польской прокуратуре сейчас не предоставляют комментариев об обстоятельствах и причинах ДТП до завершения работы эксперта по реконструкции аварий.

Инциденты с украинцами за рубежом

В начале декабря в Польше в ДТП попал автобус с украинцами. Тогда погиб водитель легкового автомобиля. Известно, что в салоне автобуса находились 26 украинцев. К счастью, никто из них не пострадал.

В ноябре в Испании россияне напали на украинцев, которые участвовали в акции протеста против включения балерин ведущих российских театров в репертуар Gran Teatro del Liceo. Они держали в руках потреты погибших из-за войны украинских актеров.

Вас также могут заинтересовать новости: