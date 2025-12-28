Буданов объяснил, почему в США нацелились на сближение с Россией

Основным противником для США является Китай, отметил руководитель разведки.

В новой стратегии по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки упоминается восстановление дипломатических и торговых отношений с Россией. Как отметил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, объяснение этому – в противостоянии между США и Китаем.

"Для Соединенных Штатов основным противником – это уже официальная, как говорится, информация – является Китай. И они считают серьезной угрозой для себя углубление сотрудничества Китая с Россией. Поэтому, очевидно, нужно как-то пытаться отрывать Москву от Пекина. А чтобы отрывать, надо что-то предлагать. Так что ничего чрезвычайного здесь нет", – акцентировал он в интервью "Суспільному".

Буданов отметил, что Россия больше по размеру и имеет больше ресурсов. Однако это не мешает другим странам иметь дело и с Украиной.

"Смотрите, наша дискуссия заходит в плоскость стратегического непонимания. Давайте в историю немножко нырнем и разберем какой-то – любой, на ваш выбор – эпизод с ведением войн. Кто, как и с кем контактировал, коммуницировал и торговал. И вы увидите, что ничего удивительного в этой ситуации нет. Вспомните времена даже Холодной войны. США с Советским Союзом торговали, во многих сферах – вы же это знаете. Вспомните Вторую мировую войну, когда первые два года – это тоже неприятный факт, но все же – Соединенные Штаты торговали с фашистской Германией", – подчеркнул руководитель ГУР.

Он добавил, что хотя это болезненно для Украины, мир не изменить – это "нормальная практика".

Это же касается и переговоров. Слабая сторона "никогда никому не диктовала условия и не будет этого делать". Буданов подчеркнул, что для того, чтобы диктовать условия, нужно быть только сильным с любой точки зрения.

"Согласно последним научным подходам к вопросам силы, их существует всего несколько. Есть сила политическая, есть финансово-экономическая, есть индустриальная, научная, военная, религиозная еще. Так вот, по какой из этих вышеперечисленных сил мы можем считать себя сильным государством? По сравнению со страной, с которой мы боремся. Вот в чем вопрос. Если мы сравниваем себя, там, с Соединенными Штатами – ну, понятно... Если мы сравним себя с Мьянмой – так мы будем ого-го какие сильные", – пояснил он.

В то же время он обратил внимание на то, что Украина воюет с Россией еще с 2014 года:

"Да, мы ее не победили – но мы и не проиграли. И об этом тоже надо помнить".

Война в Украине и США

Эксперт по безопасности Петер Нойман считает, что для президента США Дональда Трампа Украина – скорее препятствие на пути к нормализации отношений с РФ, что является его главным геополитическим интересом.

Тем временем Европе готовятся к сюрпризам после встречи Зеленского и Трампа. Хотя европейские лидеры надеются на позитивные сигналы после переговоров, они понимают, что их результат может быть непредсказуемым.

