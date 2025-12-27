Российская Федерация в этом традиционно сильна, подчеркнул начальник ГУР.

Россия делает ставку на попытки внутренней дестабилизации Украины и других государств, ведь такая деятельность является типичной для ее спецслужб, к тому же они имеют в этом значительный опыт. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью Суспільному.

В ответ на вопрос, при каких условиях риск дестабилизации в Украине выше - если Украина продолжит воевать или если примет условия, предлагаемые на переговорах, он пояснил, что процесс переговоров - это нахождение компромисса.

"В свое время один человек сказал такую для меня, как говорится, крылатую фразу: компромисс на переговорах - это не когда кто-то один выходит грустный, а кто-то один доволен, а когда оба выходят грустными. Это такая общая формула", - отметил Буданов.

Он подчеркнул, что компромисс в любом случае не будет простым или радостным ни для одной из сторон.

"Делает ли Россия ставку на то, что в случае приостановления войны надо будет вложиться в дестабилизацию ситуации изнутри Украины? РФ всегда этим была сильна. И она во всех странах пытается вкладываться в подобные процессы. Украина здесь точно никогда не была исключением, как мы это с вами по себе все чувствуем и знаем. И я не думаю, что что-то изменится в ближайшем будущем", - сказал главный разведчик.

Он добавил, что дестабилизация ситуации внутри какой-то страны - это "нормальная работа спецслужб многих стран мира", впрочем, по словам Буданова, "Российская Федерация в этом традиционно сильна".

Другие заявления Буданова

Как сообщал ранее УНИАН, Буданов раскрыл, какие области Россия планирует захватить в 2026 году. По его мнению, планы России четко очерчены: это "попытка получить полный контроль над Донецкой областью, максимальное продвижение в Днепропетровской области и продолжение выполнения операций по Запорожской, Херсонской областях". Относительно Запорожья, то он уточнил, что захватить всю область - это мечта россиян.

Также он объяснил, зачем нужна была спецоперация по переброске десанта в Покровск в ноябре. По его словам, высадка спецподразделения ГУР с вертолетов была обусловлена тогдашними реалиями, которые "были не очень благоприятными, мягко говоря". По мнению главы разведки, в той ситуации операция с вертолетами была оправдана, несмотря на активное активное использование врагом дронов.

