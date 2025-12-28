В Таиланде обнаружили редчайших диких кошек, которые почти 30 лет считались вымершими

В мире насчитывается всего около 2500 таких кошек.

В южной части Таиланда впервые за почти 30 лет заметили суматранских кошек. Это один из самых редких видов диких кошек в мире, пишет IFLScience.

Отмечается, что суматранских кошек в последний раз фиксировали в южной части Таиланда в 1995 году. Из-за этого некоторые учеты пришли к выводу, что этот вид вымер.

"Мы слышали об этом на протяжении многих лет и были уверены, что этот вид все еще существует. Необходимо было только разработать правильную схему исследования, чтобы подтвердить это", - рассказал журналистам Раттапан Паттанарангсан, менеджер программы по сохранению видов Panthera Thailand.

Защитники природы с помощью фотоловушек в 2024 году зарегистрировали 13 случаев обнаружения суматранских кошек, а в 2025 году - еще 16. Наиболее воодушевляющим было фотографическое свидетельство о наличии самки с детенышем, что свидетельствует о том, что популяция по-прежнему размножается.

"Это знаковый момент для Таиланда и яркое отражение нашего давнего стремления к сохранению природы", - сказал министр природных ресурсов и окружающей среды Таиланда Сучарт Чомклин.

В издании поделились, что суматранские кошки являются небольшими ночными животными, которые обитают в густой растительности. Из-за этого исследователям трудно обнаружить этих кошек.

По оценкам ученых, в мире насчитывается всего около 2500 суматранских кошек. Международный союз охраны природы классифицирует их как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

