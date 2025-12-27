'Это правильный путь': генерал США назвал единственный способ одолеть Россию

Сейчас Украина реализует именно такой сценарий, считает Ходжес.

Чтобы обеспечить победу Украины, нужно сосредоточиться на подрыве экономики российского агрессора. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал бывший командующий войсками США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес.

"Думаю, что теория победы Украины заключается в уничтожении российской нефтегазовой инфраструктуры и ее способности экспортировать нефть и газ. Именно так Украина побеждает Россию", - заявил он.

Ходжес подчеркнул, что Россия не сможет финансировать свою агрессию, если потеряет доходы от экспорта нефти и газа в Китай, Индию, Турцию и другим покупателям. Кроме того, удары по нефтетопливному комплексу создадут определенный дефицит топлива на внутреннем рынке РФ, в частности для обеспечения армии.

Видео дня

Именно поэтому отставной генерал считает необходимым продолжать кампанию воздушных ударов по газовой и нефтяной инфраструктуре России, включая танкеры теневого флота.

"Это важная часть в победе над Россией. И что интересно, большинство этого делается с помощью украинских технологий, украинского оружия, которое они разработали сами, и украинской разведки. Поэтому, как по мне, это правильный путь", - добавил Ходжес.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на Добропольском направлении в районах Шахового и Софиевки российские войска непрерывно атакуют украинскую оборону, активно применяя бронетехнику и пытаясь форсировать реку Казенный Торец. Для этого оккупанты постоянно подтягивают мостоукладочные машины и наводят понтоны, однако все попытки переправы и штурмы завершаются неудачами.

По данным OSINT-аналитика Playfra, упрямство и применение техники, которую РФ обычно бережет на других направлениях, свидетельствуют о высокой важности этого участка для противника. В результате постоянных неудачных атак соотношение потерь на этом участке достигло "абсурдных" показателей - около 15:1 в пользу Сил обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: