Серьезные разногласия усиливают напряжение перед встречей Зеленского и Трампа, – Reuters

Президенты Украины и США проведут решающую встречу во Флориде для согласования условий завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся во Флориде в воскресенье, чтобы согласовать план окончания войны в Украине. Однако стороны сталкиваются с серьезными разногласиями по ключевым вопросам, а ситуация осложняется провокациями в виде российских воздушных атак.

К примеру, в субботу Россия нанесла очередной удар по Украине, выпустив сотни ракет и дронов, что привело к отключению электричества и отопления в ряде районов Киева. Зеленский назвал это ответом России на текущие мирные усилия, предпринимаемые при посредничестве США, пишет Reuters.

Встреча Зеленского с Трампом - что известно на текущий момент

Украинский лидер сообщил журналистам, что во время встречи в резиденции Трампа во Флориде планирует обсудить судьбу Донбасса, а также будущее Запорожской атомной электростанции и другие темы.

Москва неоднократно настаивала на том, чтобы Украина уступила весь Донбасс, включая территории, все еще находящиеся под контролем Киева. Сообщается, что российские официальные лица также возражали против других частей последнего предложения, что вызывает сомнения в том, примет ли кремлевский диктатор Владимир Путин результаты воскресных переговоров, какими бы они ни были.

В пятницу Зеленский заявил, что все еще надеется смягчить предложение США о полном выводе украинских войск из Донбасса. В противном случае, по его словам, весь план из 20 пунктов – результат недель переговоров – должен быть вынесен на референдум.

СМИ пишет, что американские чиновники расценили готовность Зеленского провести референдум как значительный шаг вперед и знак того, что он больше не исключает территориальных уступок. При этом сам украинский президент отметил, что для подготовки и проведения такого голосования Россия должна согласиться на 60-дневное прекращение огня. Недавний опрос показывает, что украинские избиратели и вовсе могут отвергнуть этот план.

Личная встреча Зеленского с Трампом следует за неделями дипломатических усилий. Европейские союзники, хотя порой и оставались в стороне от процесса, активизировали работу по очерчиванию контуров послевоенных гарантий безопасности для Киева, которые были бы поддержаны Соединенными Штатами.

Спорные вопросы по территориям

Киев и Вашингтон достигли согласия по многим вопросам, и в пятницу Зеленский заявил, что план из 20 пунктов готов на 90%. Однако вопрос о том, какие территории (и будут ли вообще) переданы России, остается нерешенным.

В то время как Москва настаивает на получении всего Донбасса, Киев хочет заморозить карту по текущей линии фронта. США в поисках компромисса предложили создать свободную экономическую зону, если Украина покинет этот район, хотя остается неясным, как эта зона будет функционировать на практике.

Зеленский, чьи прошлые встречи с Трампом не всегда проходили гладко, разделяет опасения европейских союзников, что Трамп может "сдать" Украину, оставив европейские державы оплачивать счета за поддержку разрушенной страны.

По российским оценкам, РФ контролирует весь Крым (аннексированный в 2014 году), а с момента вторжения почти четыре года назад захватила около 12% территории Украины, включая около 90% Донбасса, 75% Запорожской и Херсонской областей, а также части Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областей.

19 декабря Путин и вовсе заявил, что мирное соглашение должно основываться на условиях, выдвинутых им в 2024 году: вывод украинских войск со всех территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также официальный отказ Киева от вступления в НАТО.

СМИ пишет, что украинские чиновники и европейские лидеры рассматривают войну как захват земель в имперском стиле со стороны Москвы и предупреждают: если Россия добьется своего в Украине, однажды она атакует членов НАТО.

План из 20 пунктов был выделен из "российского" плана на 28 пунктов, который возник в ходе переговоров между спецпосланником США Стивом Виткоффом, зятем Трампа Джаредом Кушнером и спецпредставителем РФ Кириллом Дмитриевым и стал публичным в ноябре. Последующие переговоры между украинскими чиновниками и переговорщиками США привели к созданию более приемлемого для Киева плана из 20 пунктов.

Зеленский сообщил, что снова поговорит с европейскими лидерами после встречи с Трампом.

Другие новости о предстоящей встрече президентов

Ранее УНИАН сообщал, что встреча пройдет в Мар-а-Лаго, а это меняет характер разговора. Поэтому, по словам немецких экспертов, надеяться на успешный прорыв для Украины не приходится. Ожидается, что на встрече речь пойдет о гарантиях безопасности, территориальных вопросах и о том, как усилить давление на РФ.

Кроме того, мы также рассказывали, каких именно гарантий безопасности для Украины хочет от Трампа Зеленский. "Мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности. И это зависит прежде всего от президента Трампа. Вопрос в том, какие президент Трамп готов дать гарантии безопасности Украине", - отметил президент Украины, отвечая на вопросы журналистов.

