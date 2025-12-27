Когда ситуация со светом в Киеве стабилизируется: в Раде озвучили сроки

Россияне целенаправленно мешают энергетикам ликвидировать последствия попаданий.

Ситуация со светом в Киеве остается крайне тяжелой. На ее стабилизацию понадобится ориентировочно двое-трое суток. Об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

По словам нардепа, на этот раз российская атака была очень масштабной. Удары наносили по подстанциям "Укрэнерго" и облэнерго, а также по объектам генерации, включая небольшие. В частности враг бил по Киевской ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкой ТЭЦ и Трипольской ТЭЦ.

По его словам, порой энергетики не имеют возможности даже начать ремонтно-восстановительные работы, поскольку враг бьет и по самим энергетикам.

"Поэтому ситуация непростая, и для стабилизации ситуации именно в Киевской агломерации нужно как минимум несколько суток. По крайней мере двое-трое суток нужно для того, чтобы энергетики стабилизировали ситуацию в городе Киеве и городах-спутниках", - отметил нардеп.

Как писал УНИАН, этой ночью и утром столичный регион подвергся массированной ракетно-дроновой атаке России. Из-за этого в Киеве с ночи ввели аварийные отключения электроэнергии. Сначала ограничения коснулись Левого берега столицы, а затем экстренные отключения распространили на всю территорию города.

Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что без теплоснабжения находится почти треть столицы. В Минэнерго также сообщали об обесточивании части Киевской и Черниговской областей.

