Сегодня в Украине начнет снежить с новой силой

Осадки ожидаются по всей стране.

После небольшого перерыва в Украину возвращается снег. Сегодня, 28 декабря, осадки ожидаются по всей стране. Температура при этом сильно не изменится: в течение дня будет от небольшого "минуса" до легких "плюсов". Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны ожидается пасмурная погода с температурой от -1° до +1°. В течение суток будет периодически снежить.

На севере Украины сегодня тоже будет пасмурно, небо скрыто за облаками. Столбики термометров покажут -2°...+1°, периодически ожидается снег.

Видео дня

На востоке Украины сегодня будет холоднее всего. Тут в течение дня столбики термометров покажут -3°...0°. Ожидается пасмурная погода со снегом.

Жителей центральных областей ждет температура от -1° до +2°. Тут будет пасмурно и периодически ожидается снег.

Аналогичная погода ожидается и на юге Украины, где отметки термометров будут колебаться в пределах -1°...+1°.

28 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды

28 декабря - день памяти святых 2000 мучеников, сожженных в Никодимии. По приметам, если день облачный, то лето будет холодным и дождливым. Если воробьи весело чирикают, то скоро придет потепление.

Вас также могут заинтересовать новости: