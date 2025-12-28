Сегодня в Украине начнет снежить с новой силой

После небольшого перерыва в Украину возвращается снег. Сегодня, 28 декабря, осадки ожидаются по всей стране. Температура при этом сильно не изменится: в течение дня будет от небольшого "минуса" до легких "плюсов". Об этом сообщает Погода УНИАН.
На западе страны ожидается пасмурная погода с температурой от -1° до +1°. В течение суток будет периодически снежить.
На севере Украины сегодня тоже будет пасмурно, небо скрыто за облаками. Столбики термометров покажут -2°...+1°, периодически ожидается снег.
На востоке Украины сегодня будет холоднее всего. Тут в течение дня столбики термометров покажут -3°...0°. Ожидается пасмурная погода со снегом.
Жителей центральных областей ждет температура от -1° до +2°. Тут будет пасмурно и периодически ожидается снег.
Аналогичная погода ожидается и на юге Украины, где отметки термометров будут колебаться в пределах -1°...+1°.
28 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды
28 декабря - день памяти святых 2000 мучеников, сожженных в Никодимии. По приметам, если день облачный, то лето будет холодным и дождливым. Если воробьи весело чирикают, то скоро придет потепление.