Предательница Ани Лорак впервые за долгое время показала мужа-испанца и публично обратилась к нему

Лорак во второй раз вышла замуж в феврале текущего года.

Певица родом из Украины Ани Лорак, которая предала родину и сейчас подпевает путинскому режиму в РФ, впервые за долгое время показала своего мужа-испанца и публично обратилась к нему.

В своем Instagram предательница опубликовала фото с ним по случаю его дня рождения и написала:

"С днем ​​рождения, моя любовь! Ты замечательный человек, потрясающий, невероятная личность. Твоя прекрасная душа согревает меня в самые холодные дни. Я очень тебя люблю. Спасибо, что ты есть".

Как писал УНИАН, Лорак во второй раз вышла замуж в феврале текущего года. Ее свадьба была тайной, а избранником стал испанец Исаак Виджраку, который называет себя мастером йоги и потомком африканских шаманов.

Напомним, летом 2025-го росСМИ сообщили, что Ани Лорак получила российский паспорт.

Не так давно народный артист Украины Иво Бобул, говоря о певице-предательнице Ани Лорак, заявил, что она покинула страну и сейчас молчит о полномасштабной войне в Украине не из-за денег, а якобы из-за "определенных обстоятельств":

"Может, она бы и не уехала, если бы здесь было все по-другому. Она здесь мешала всем. А куда ей ехать, если здесь о тебя начинают ноги вытирать?".

