Атмосферные потоки быстро меняют положение, это повлияет на весь мир, - ученые

В частности одни регионы почувствуют дефицит осадков, тогда как другие начнет заливать дождями с невиданной интенсивностью.

В последние десятилетия воздушные потоки в атмосфере заметно сместились, что может существенно влиять на погоду, в частности на количество осадков во всем мире. Об этом пишет IFL Science со ссылкой на данные исследования, текст которого опубликован в журнале Science Advances.

Так, по данным ученых из Калифорнийского университета, "атмосферные реки" в обоих полушариях за последние 40 лет переместились примерно на 6°-10° ближе к полюсам. Основной причиной этого называют похолодание в восточной тропической части Тихого океана, хотя полная цепь событий еще требует дополнительного анализа.

Как отмечают специалисты, атмосферные потоки - это не просто ветер. Это действительно "реки" в небе, которые переносят значительные объемы водяного пара, оказывая значительное влияние на уровень осадков.

По оценкам ученых, до половины осадков на западном побережье США является результатом влияния именно таких "атмосферных рек". То же самое касается и остальных регионов мира.

По мнению ученых, смещение атмосферных потоков может оказать существенное влияние на погоду. Регионы, которые в большей степени зависели от глобальной системы переноса влаги в атмосфере, могут столкнуться с усилением засух и волн жары. Зато регионы, куда эти потоки сместились, могут столкнуться с невиданной до сих пор интенсивностью осадков, что может привести к наводнениям.

Как писал УНИАН, теплая океаническая вода проникает в ранее недоступные шельфовые ледники Антарктиды и активно размывает их снизу. Теплые водные потоки движутся подо льдом отдельными слоями, не смешиваясь с холодной водой, что ускоряет истончение шельфовых ледников.

Также мы рассказывали, что украинские ученые зафиксировали беспрецедентную температурную аномалию в районе антарктической станции "Академик Вернадский": впервые с начала наблюдений в 2002 году температура морской воды ни разу не опустилась ниже точки замерзания соленой воды -1,8 °C. Это рассматривается как очередное свидетельство глобального потепления.

