Не похожа на все остальные: Япония создала уникальную субмарину-'невидимку'

Новый класс Taigei способен оставаться под водой до 12 дней без всплытия.

Япония представила новую ударную подводную лодку класса Taigei, которая может существенно изменить подход к подводной войне. Речь идет о 3000-тонной лодке "Согей", спущенной на воду в середине октября на верфях в Кобе, оснащенной литий-ионной аккумуляторной системой - первой такого масштаба в мире для боевых подводных лодок, пишет Futura.

В отличие от традиционных дизель-электрических субмарин, которые используют свинцово-кислотные батареи или системы воздушно-независимой двигательной установки (AIP), новые японские лодки полностью отказались от AIP. Литий-ионные аккумуляторы имеют в 3-5 раз более высокую энергетическую плотность, что позволяет значительно дольше оставаться под водой и уменьшает потребность в работе дизельных двигателей.

Почти как атомный, но без реактора

По данным японских источников, подводные лодки класса Taigei могут находиться под водой до 12 дней на низкой скорости, тогда как обычные дизель-электрические субмарины - только 3-5 дней. На полной мощности "Согей" способен развивать скорость до 20 узлов под водой, что является высоким показателем для неатомной лодки.

По гибкости применения такие субмарины приближаются к атомным, однако их главная задача - максимальная скрытность в прибрежных водах Японии, в частности в условиях активного наблюдения со стороны Китая.

Безопасность и социальные изменения

Интеграция литий-ионных батарей в подводные лодки считалась слишком рискованной из-за угрозы перегрева или возгорания. Японский флот потратил более десяти лет на разработку многоуровневой системы безопасности, ведь пожар под водой может иметь катастрофические последствия.

Кроме технологических изменений, "Согей" стал первой японской подводной лодкой, на борту которой предусмотрены отдельные жилые помещения для женщин, что также является беспрецедентным для флота страны.

Следующий этап - твердотельные батареи

В ВМС Японии уже работают над следующим поколением энергосистем - твердотельными аккумуляторами, которые планируют внедрить примерно после 2030 года. Они должны быть легче, эффективнее и менее склонными к перегреву, что позволит еще больше увеличить автономность и боевые возможности подводных лодок без использования ядерных реакторов.

Аналитики отмечают, что эта "тихая революция" под водой может существенно повлиять на баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

