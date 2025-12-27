Отключения света в воскресенье: появились графики на 28 декабря

Энергетики просят граждан экономно потреблять электроэнергию в часы ее подачи.

В большинстве регионов Украины в воскресенье, 28 декабря, будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

Вместе с тем, в Киеве и Киевской области вынужденно продолжат аварийные отключения. То есть четких графиков почасовых отключений для столичного региона пока не предусмотрено.

В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем отключений по очередям следует узнавать на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - добавили в компании.

Ситуация в энергосистеме Украины

Как писал УНИАН, с ночи в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии из-за массированной атаки РФ дронами и ракетами, главной целью которой была энергетическая инфраструктура столицы и области. Сначала ограничения коснулись Левобережья, где временно прекратили действие графиков почасовых отключений, а затем, по команде Укрэнерго, экстренные отключения распространили на всю территорию Киева.

По словам мэра Виталия Кличко, утром без теплоснабжения находилась почти треть столицы, а часть районов Левого берега - без электроэнергии; энергетики работают над восстановлением питания. В Минэнерго также сообщили об обесточивании потребителей в Киевской и Черниговской областях.

