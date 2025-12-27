Генштаб отреагировал на заявления РФ о 'захвате' Мирнограда и Гуляйполя

Ситуация в Гуляйполе сложная, но украинские войска продолжают оборонительную операцию в населенном пункте.

Заявления страны-агрессора России о захвате Мирнограда Донецкой области и Гуляйполя Запорожской области не соответствуют действительности. Об этом информируют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Высшее политическое руководство государства-агрессора снова прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии РФ на поле боя. В действительности же сообщения из Кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами", – акцентировали там.

В Генштабе отметили, что ситуация в Гуляйполе сложная, но украинские войска продолжают оборонительную операцию в населенном пункте. Силы обороны ведут действия по уничтожению пехотных групп оккупационных войск РФ в городе.

Видео дня

"Оперативная обстановка в Мирнограде также остается тяжелой, однако вражеским подразделениям по-прежнему не удается реализовать свои планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации, поэтому в ход идет оружие дезинформации", – добавляют военные.

Так же выдумками РФ являются заявления о якобы контроле над половиной Константиновки Донецкой области. Там украинские защитники держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту.

"Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. В результате успешных действий украинских защитников было уничтожено два танка противника с оборудованием для разминирования, а вражескую пехоту ликвидировали наши БпЛА", – рассказали в Генштабе.

Там также напомнили о похожей ситуации с Купянском Харьковской области. Власти РФ уже несколько раз отчитывались о якобы взятии города под контроль. Однако Силы обороны Украины освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки.

Аналогичная ситуация и с Покровском Донецкой области, об оккупации которого РФ рассказывает еще с конца сентября прошлого года. Оборона этого города продолжается 17 месяцев, и противник несет существенные потери.

"Очевидно, что ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Впрочем, российская дезинформация не повлияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу. Настоящим же результатом таких фейковых заявлений кремлевского диктатора являются лишь ощутимые потери его оккупационной армии, которые ежедневно составляют не менее 1000 убитых и раненых российских солдат", – отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Война в Украине: важные новости

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что в 2026 году РФ намерена установить полный контроль над Донецкой и Запорожской областями.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин признался, что мирные переговоры его больше не интересуют. Правитель РФ после доклада своих военных о якобы захвате Мирнограда и Гуляйполя сказал, что это "важные результаты", которые открывают возможности для полной оккупации Донецкой и Запорожской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: