'Проблемы идут': Буданов оценил эффект от украинских 'санкций' на территории России

Руководитель разведки отметил, что с конца весны Россия зашла в стабильную рецессию экономики.

Страна-агрессор Россия несет огромные финансовые потери из-за ударов Украины по объектам топливно-энергетического комплекса, и это отражается на ее экономике. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Вы понимаете, что это за потери? Сейчас эта цифра – около 21% всей нефтеобработки Российской Федерации и всего, что касается производства бензина. Представляете, какие это средства? Давайте просто скажем: много. А экономика России построена на этом – нефть, газ и, скажем так, золото. Все, больше ничего нет", – пояснил он в интервью "Суспільному".

Руководитель разведки отметил, что с конца весны страна-агрессор Россия зашла в стабильную рецессию экономики. Обвалом назвать это нельзя, "но проблемы идут".

Видео дня

Буданов обратил внимание на бюджет РФ на 2026 год. По его словам, он является катастрофическим для любого государства.

"Все программы сокращены. Есть только оборона и больше ничего. Поэтому они уже приняли достаточно непопулярные и сложные решения. Очень болезненные для них. Это еще одно объяснение вам относительно переговорного процесса. Оборонный бюджет 26-го года сейчас – в совокупности, потому что там есть расходы на оборону, есть на, как у нас говорят, силы безопасности, – 46%. Любая страна не может развиваться, нормально куда-то двигаться, когда она 46% на войну тратит. Это невозможно", – подчеркнул глава ГУР.

При этом он говорит, что экономические трудности РФ не повлияют на ситуацию на поле боя. Однако они стопроцентно повлияют на позицию Москвы по завершению войны.

Хотя до экономического краха России еще долго, добавил Буданов:

"Если война будет продолжаться так, как она идет, а Россия будет двигаться вниз теми темпами, что сейчас, – очень долго. Но готова ли Россия так долго ждать? Это еще один вопрос. Проблемы уже идут и они существенные".

Он также поделился мнением о вопросе территориальных уступок. Комментируя тезис о том, что общество против вывода войск из Донецкой области, Буданов сказал:

"А почему вы думаете, что, когда я говорю об урегулировании территориального вопроса – это означает кому-то что-то отдать? Я в принципе противник того, чтобы что-либо кому-либо отдавать. Вспомните еще раз, что я вам говорил: компромисс – это не когда один доволен, а второй расстроен. Это когда оба расстроены. Вот это компромисс".

Война в Украине: другие заявления Буданова

Глава ГУР прогнозирует, что в 2026 году страна-агрессор Россия сосредоточится на попытках установить полный контроль над Донецкой и Запорожской областями. По его словам, враг таких намерений никогда не скрывал.

Буданов также отметил, что в ближайшей перспективе массированные удары РФ по энергетике Украины будут продолжаться. Руководитель разведки объяснил, что оккупанты полностью выполняют, а часто и перевыполняют планы по выпуску ракет и дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: