Многие авиаперевозчики решили временно вообще не назначать в заграничные полёты членов экипажа в возрасте до 35 лет.

У авиакомпаний РФ появилась новая проблема. Пограничники стали снимать пилотов с рейсов из-за запрета на пересечение границы.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

По данным источников, более десятка пилотов в различных авиакомпаниях получили подобные уведомления за последние два дня. За разъяснениями им рекомендовали обращаться в свой военкомат. При этом о запрете на пересечение границы зачастую пилоты узнают уже перед самым вылетом, и авиакомпаниям срочно приходится искать им замену.

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Теперь же многие авиаперевозчики решили временно вообще не назначать в заграничные полёты членов экипажа в возрасте до 35 лет.

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