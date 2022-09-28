Иллюстрация REUTERS

У авиакомпаний РФ появилась новая проблема. Пограничники стали снимать пилотов с рейсов из-за запрета на пересечение границы.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

По данным источников, более десятка пилотов в различных авиакомпаниях получили подобные уведомления за последние два дня. За разъяснениями им рекомендовали обращаться в свой военкомат. При этом о запрете на пересечение границы зачастую пилоты узнают уже перед самым вылетом, и авиакомпаниям срочно приходится искать им замену.

Видео дня

Теперь же многие авиаперевозчики решили временно вообще не назначать в заграничные полёты членов экипажа в возрасте до 35 лет.

фото Baza

Мобилизация в России: курьёзы

Читайте также:
Российский оппозиционер спрогнозировал неизбежное убийство Путина (видео)
Российский оппозиционер спрогнозировал неизбежное убийство Путина (видео)
Мобилизация России не поможет: эксперт объяснил почему
Мобилизация России не поможет: эксперт объяснил почему
В России после объявления мобилизации выросли цены на товары для военных
В России после объявления мобилизации выросли цены на товары для военных
Посольство США призвало своих граждан срочно покинуть РФ и не совершать поездки в страну
Посольство США призвало своих граждан срочно покинуть РФ и не совершать поездки в страну
В Бурятии вручают повестки неподходящим под критерии частичной мобилизации мужчинам
В Бурятии вручают повестки неподходящим под критерии "частичной" мобилизации мужчинам
Мобилизация в РФ: мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сбежал
Мобилизация в РФ: мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сбежал

Вас также могут заинтересовать новости: