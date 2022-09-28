У авиакомпаний РФ появилась новая проблема. Пограничники стали снимать пилотов с рейсов из-за запрета на пересечение границы.
Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.
По данным источников, более десятка пилотов в различных авиакомпаниях получили подобные уведомления за последние два дня. За разъяснениями им рекомендовали обращаться в свой военкомат. При этом о запрете на пересечение границы зачастую пилоты узнают уже перед самым вылетом, и авиакомпаниям срочно приходится искать им замену.
Теперь же многие авиаперевозчики решили временно вообще не назначать в заграничные полёты членов экипажа в возрасте до 35 лет.
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