Этот юноша известен в очень специфических кругах.

Сын топ-пропагандиста РФ Владимира Соловьева оказался человеком с ценностями, против которых так настойчиво выступает его отец. Этот юноша известен в очень специфических кругах под прозвищем "Блонди".

Об этом в новом выпуске программы "Аргумент" рассказала оперная певица и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова. По ее словам, фотографии сына Соловьева в женственных позах и образах шокировали даже ее. Политик пошутила, что Соловьев-младший в "кружевных трусиках" лишил отца "последнего аргумента".

"Блонди - знаете, что это его (сына Соловьева - УНИАН) кличка? Он очень хорошо известен в кругах всяческих вечеринок и тусовок. В определенных, конечно кругах. Там у него есть кличка "Блонди". Вот такие вот интересные два Соловьевы", - сказала Максакова.

Она добавила, что у российских пропагандистов очень часто появляются острые нестыковки в стратегии и действительности. Не только у Соловьева есть такой сын, но и у пропагандиста Вячеслава Манучарова. По ее данным, у кремлевского рупора, выступающего против США, есть двое детей от суррогатных матерей-американок. Следовательно, и гражданство США у них есть.

Скандальные фото Соловьева-младшего

Недавно в СМИ всплыла информация о том, что 21-летний Даниил Соловьев живет в Лондоне и работает моделью. На некоторых фото он позирует в женской одежде, с маникюром и макияжем. Отмечается, что фото, которые разошлись в сети, сделали в рамках рекламной кампании салона красоты "Контора Владислава Лисовца".

В то же время его отец выступает против ЛГБТ-сообщества, требует отправлять на фронт солдат срочной службы, а также призывает ударить по европейским столицам ракетами.

В то же время Соловьев впал в истерику после того, как СМИ опубликовали фото его сына-модели. Так называемый журналист с пеной у рта стал доказывать, что Даниил Соловьев учится в Москве и он "глубоко набожный парень".

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