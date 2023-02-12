Авторы публикации подчеркнули, что являются юмористическим каналом, который "часто на 100% прав".

В Twitter стал вирусным пост о том, что один из совершеннолетних сыновей российского пропагандиста Владимира Соловьева (Даниил) стал моделью в Лондоне. Как известно, Соловьев-старший призывает граждан РФ мобилизоваться и идти на фронт воевать против Украины.

"Сын Владимира Соловьева Даниил Соловьев рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться на защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством", – написали 10 февраля авторы страницы Думминг Тупс (Анк-Морпорк).

На данный момент ретвит публикации сделали около 500 человек, лайкнули почти 2,4 тыс., а прочитали более 124,7 тыс. раз. В комментариях к твиту авторы контента подчеркнули, что являются юмористическим каналом, который "часто на 100% прав".

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Скандальные заявления Соловьева

Как ранее сообщал УНИАН, Соловьева очень задели слова немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Запад не должен дать России выиграть в войне. В порыве гнева пропагандист потребовал ввести в Берлин войска.

Кроме этого, в январе приспешник Кремля предложил запускать ракеты по ведущим странам НАТО с территории Африки.

Хотя своего сына Соловьев на фронт не отправляет, мобилизованных россиян он призвал не бояться умирать в войне против Украины. Пропагандист заявил, что "жизнь сильно переоценена", а "смерть – неизбежна".

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