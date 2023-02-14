Так называемый журналист также проехался по российским СМИ из-за публикации фото его сына.

Российский пропагандист Владимир Соловьев впал в истерику после того, как СМИ опубликовали фото его сына-модели. Так называемый журналист с пеной у рта стал доказывать, что Даниил Соловьев учится в Москве и он "глубоко набожный парень".

По словам пропагандиста, его сын действительно когда-то учился в Англии, но уже несколько лет учится в московском университете. При этом он не сказал, в каком именно высшем учебном заведении получает образование Даниил. Кроме того, он яростно отрицал, что его сын работал с модельным агентством.

"Это ИПСОшная ложь, которую забросил киевский пропагандист", - заявил с пеной у рта Соловьев.

Видео дня

Также он прошелся по российским СМИ, которые распространили фото его детей, назвал их "тварями" и заявил, что они "обслуживают интересы укронацистов".

По его словам, СМИ в России распространили эту информацию за "деньги укронацистов". Он пафосно заявил, что не принимает извинений от изданий, которые лгут и "отрабатывают повестку украинского ИПСО" и "являются агентами укронацистов".

"Мой сын молодой, красивый парень с модельной внешностью… Он еще и музыкант талантливый и снимает фильмы, в том числе о православных храмах. Он глубоко набожный парень, а сейчас его травят, как и второго моего сына", - в истерике заявил пропагандист.

Скандальные фото Даниила Соловьева - что известно

Недавно в СМИ всплыла информация о том, что 21-летний Даниил Соловьев живет в Лондоне и работает моделью. На некоторых фото он позирует в женской одежде, с маникюром и макияжем. Отмечается, что фото, которые разошлись в сети, сделали в рамках рекламной кампании салона красоты "Контора Владислава Лисовца".

В то же время его отец выступает против ЛГБТ-сообщества, требует отправлять на фронт солдат срочной службы, а также призывает ударить по европейским столицам ракетами.

Вас также могут заинтересовать новости: