Ограничения могут коснуться нескольких десятков россиян и 28 компаний.

В десятый пакет санкций ЕС, вероятно, попадут россияне, способствующие массовому похищению детей, российские банки и рупоры российской пропаганды.

В "черном списке" могут оказаться даже те россияне, о преступлениях которых ранее не было известно, пишет EUobserver со ссылкой на проект санкционного списка.

В частности, трем российским политикам – Ленаре Ивановой, Вячеславу Духину и Татьяне Москальковой – грозит запрет на выдачу виз и замораживание активов за помощь в организации массовых похищений украинских детей с оккупированных территорий и их последующего незаконного усыновления российскими семьями. Москалькова также обвиняется в отрицании существования фильтрационных лагерей на оккупированных территориях Украины. Кроме них в списке персональных санкций 59 заместителей министров, депутатов, сенаторов, прокуроров, пропагандистов и военачальников.

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Среди военных в список попали генерал-майор Алексей Авдеев, находившийся в районах, "где российская армия совершала зверства против мирных жителей", командующий ВДВ Михаил Теплинский, причастный к расстрелам жителей Бучи и Сергей Каракаев, генерал-полковник, отвечавший за стратегические обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине.

Среди пропагандистов в список попали Евгений Примаков, глава "Россотрудничества", два заместителя главы Роскомнадзора, руководители "Общероссийского народного фронта", занимающегося сборами средств для российской армии и владеющего правами на товарный знак символ "Z", обозначающий поддержку войны.

Под санкциями могут оказаться и 28 компаний. Им грозит замораживание активов ЕС и запрет на ведение бизнеса. В "черном списке":

Фонд национального благосостояния России;

три банка – "Альфа-банк", "Росбанк" и "Тинькофф банк");

два медиахолдинга – "Россия Сегодня" (РИА Новости, Sputnik и другие) и "Медиагруппа "Патриот", связанная с главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным;

две страховые компании (Страховая компания "Ингосстрах" и РНПК).

Кроме упомянутого выше "черного списка", рассматривается введение эмбарго на экспорт высокотехнологичных товаров из ЕС и запрет на вещание арабских пропагандистских изданий RT Arabic и Sputnik.

Также ряд стран настаивает на включении санкций против российской атомной компании "Росатом" и главы Алексея Лихачева. Против этого выступает Венгрия, где "Росатом" строит два реактора, и Болгария.

Новый пакет санкций могут принять накануне пятницы, 24 февраля, годовщины российского вторжения в Украину. Сегодня министры иностранных дел ЕС обсуждают этот список в Брюсселе, и он еще может измениться.

Против них до сих не ввели санкции - россияне, избежавшие ограничений ЕС

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в интервью бельгийскому изданию LeSoir заявил, что блок уже принял все важные санкции против РФ.

"Каждый следующий пакет направлен на то, чтобы затянуть петлю и предотвратить попытки обойти санкции… Но главное уже сделано, потому что мы ввели санкции против ископаемого топлива….. Когда основные меры уже приняты, то остаётся не так много из дополнительных вещей, которые вы можете сделать", – сказал он.

В то же время дипломаты ЕС в комментарии EUobserver отметили, что блок мог бы также добавить детей из российской элиты в санкционные списки. В качестве примера один из дипломатов привел Даниила Соловьева, 21-летнего лондонского манекенщика и сына российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Кроме того, некоторые члены семьи президента России Владимира Путина по-прежнему могут свободно путешествовать и инвестировать в страны ЕС, к примеру, его бывшая жена Людмила Очеретная, у которой есть империя недвижимости в Евросоюзе, и его крестница Ксения Собчак.

Также на сегодняшний день ЕС ввел санкции в отношении 75 российских олигархов и их родственников, в то время как в списке самых богатых бизнесменов России журнала Forbes насчитывается 200 имен. До сих пор не под санкциями сторонники войны в Украине патриарх Кирилл и муфтий Талгат Таджуддин.

Бывший посол Украины в ЕС также отметил, что Европа могла бы ввести ограничения в отношении российских алмазов, ограничить торговлю сжиженным газом и отключить все российские банки от международной платежной системы SWIFT.

Санкции ЕС против РФ - что нужно знать

После того, как 24 февраля 2022 года Российская Федерация развязала кровавую полномасштабную войну против Украины, ЕС принял 9 пакетов антироссийской санкций. Ограничения коснулись около 1,5 тисячи россиян и секторов российской экономики.

В настоящее время блок готовится к принятию 10 пакета санкций, который будет приурочен к первой годовщине полномасштабной войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал ЕС ввести санкции против атомной отрасли, ракетной и дронной индустрий РФ. Впоследствии он признал, что "есть определенное сопротивление" в отношении санкций против российской атомной отрасли. В частности, о намерении наложить вето на санкции ЕС, если они коснутся российской атомной энергетики, угрожала Болгария.

Польша и страны Балтии продолжают настаивать на включении большего числа российских пропагандистских СМИ в санкционный пакет.

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