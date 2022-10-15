Следствие якобы рассматривает версию убийства и самоубийства.

В Партизанске (Приморский край РФ) нашли мертвым военного комиссара Романа Малика. Обстоятельства смерти непонятны.

Об этом сообщают российские СМИ.

В администрации города заявили, что Малик "трагически ушел из жизни". Однако Телеграм-канал Amur Mash со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что полиция рассматривает версии убийства и самоубийства Малика. Тело военкома нашли у забора частного дома. Приморское издание "Время перемен" уточняет, что труп нашли "на заборе".

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По данным издания "Байкал 24" на теле военкома есть признаки самоубийства, однако его знакомые сомневаются в суицидальных наклонах.

Роман Малик участвовал в чеченских кампаниях, а затем занимал различные должности в военкомате, в том числе руководящие. Он также "активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, очень любил своих детей", пишут местные СМИ.

Мобилизация в России-что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации военных в запасе. Министр обороны России Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.

В британской разведке считают, что в России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тысяч военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения. Также этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

По сообщению Генштаба ВСУ, в Севастополе российские оккупанты вручили мужчинам призывного возраста около тысячи повесток.

25 сентября сразу в нескольких регионах России начались массовые протесты против мобилизации в частности, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии. По сообщениям СМИ, основной состав протестующих составляли женщины-матери и жены мужчин, которым пришли мобилизационные повестки.

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