Инцидент произошел в военкомате Усть-Илимска.

Стрельба произошла в военкомате Усть-Илимска Иркутской области Российской Федерации. В результате нападения ранен начальник призывной комиссии.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел 26 сентября. 25-летний мужчина открыл огонь в военкомате в Иркутской области. В результате ранения получил начальник призывной комиссии.

Видео дня

Пострадавшего вынесли к машине скорой помощи. Изначально сообщалось, что он погиб, но позже эту информацию опровергли. Целью стрелка стал военком Александра Елисеева. В него выпустили шесть пуль. Он находится тяжелом состоянии в реанимации.

Стрелка уже задержали. Им оказался некий Руслан Зинин, 1997 года рождения. По предварительным данным, мужчина безработный и его планировали мобилизовать.

Очевидцы сообщили, что перед стрельбой, Зинин сказал: "Сейчас все поедем домой".

На инцидент уже отреагировал иркутский губернатор Игорь Кобзев

"В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы наоборот должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз", - заявил Кобзев.

СК РФ открыл уголовное дело по статье 317 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и статье 222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов" УК РФ.

Мать 25-летнего Руслана Зинина сообщила, что парень "очень переживал из-за повестки, которая пришла лучшему другу", который не служил в армии.

"В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушел в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг его в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех", - рассказала Марина Зинина.

По словам женщины, она не знает, откуда у сына оружие.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации военных в запасе. Министр обороны России Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.

В британской разведке считают, что в России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тысяч военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения. Также этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

По сообщению Генштаба ВСУ, в Севастополе российские оккупанты вручили мужчинам призывного возраста около тысячи повесток.

25 сентября сразу в нескольких регионах России начались массовые протесты против мобилизации, в частности, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии. По сообщениям СМИ, основной состав протестующих составляли женщины – матери и жены мужчин, которым пришли мобилизационные повестки.

Вас также могут заинтересовать новости: