Мобилизованным сообщают, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до завершения срока так называемой "спецоперации".

В Севастополе российские оккупанты вручили мужчинам призывного возраста около тысячи повесток.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что в связи с частичной мобилизацией, объявленной российским военно-политическим руководством, с 22 сентября военные комиссариаты России работают в круглосуточном режиме.

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При этом лицам, которые пытаются уклониться от мобилизации, угрожают уголовной ответственностью.

"В городе Севастополь временно оккупированной Автономной Республики Крым мужчинам призывного возраста вручено около одной тысячи повесток. Представители оккупационных войск уверяют мобилизованный личный состав, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до окончания срока так называемой "специальной операции", - говорится в сообщении.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщило, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.

Известно, что за несколько дней крымским татарам в оккупированном Крыму раздали более 1,5 тыс. повесток на мобилизацию. Представитель президента отметила, что именно крымские татары в своем большинстве получают повестки в Крыму.

У Зеленского подчеркнули, что "массовая мобилизация крымских татар в Крыму – это настоящий геноцид по этническому признаку и огромная трагедия для всего народа".

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