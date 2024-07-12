Сообщается, что командующий якобы запрещает сбор и вывоз тел убитых оккупантов.

Командующий Воздушно-десантными войсками РФ и группировкой войск "Днепр", генерал-полковник Михаил Теплинский в последнее время неадекватно себя ведет, пишет российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на несколько источников.

"Неадекватность в поведении генерала по отношению к подчиненным стала проявляться после последнего ранения, полученного им вследствие удара по командному пункту группировки войск "Днепр" в конце июня. Теплинского просто перестали узнавать", - отметили собеседники.

Отмечается, что Теплинский уже вторую неделю запрещает командованию 18-й армии совершать сбор и вывоз тел убитых оккупантов на участке боевых действий в Херсонской области.

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"Теплинский отказывает своим подчиненным, не предоставляя при этом никакой вразумительной аргументации", - говорится в сообщении.

Удар по командному пункту РФ

Напомним, еще ранее 11 марта ВСУ опубликовали видео удара по российскому командному пункту, расположенному на судне. На кадрах был виден мощный взрыв, однако подробностей удара в Воздушных силах не раскрыли.

Очень скоро после этого в российских пропагандистских пабликах начала появляться информация о том, что на танкере мог находиться командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский.

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