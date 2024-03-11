Российский пункт управления был размещен на борту судна.

Украинские военные продолжают наносить удары по оккупационным войскам РФ. В частности, был уничтожен вражеский пункт управления.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Он отметил, что удар по вражескому пункту управления, расположенному на судне, нанесли украинские пилоты.

"Спасибо летчикам за успешную боевую работу по вражескому пункту управления", – написал Олещук.

Командующий Воздушными силами также опубликовал видео удара:

Потери России в Украине

С начала полномасштабной войны против Украины по официальной статистике от Генштаба ВСУ было ликвидировано 424 980 российских захватчиков. Также враг потерял более 600 единиц авиации, почти 13 тысяч бронированных машин, 6739 танков и тысячи единиц другой техники. Кроме того, было уничтожено 27 кораблей и катеров противника.

Только за минувшие сутки, 10 марта, было ликвидировано 920 захватчиков. К статистике вражеских потерь за воскресенье также добавились 8 танков, 24 ББМ, 33 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 2 средства ПВО и другая техника.

Также сообщалось, что на войне против Украины уничтожили одного из командиров специального подразделения быстрого реагирования "Ахмат" российской Национальной гвардии. Это произошло на направлении Работино Запорожской области. В то же время имя и звание ликвидированного захватчика не называют.

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