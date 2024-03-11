Информация о ликвидации Теплинского и "Тринадцатого" тиражировалась в соцсетях.

В сети распространяется информация о ликвидации российского пропагандиста – "военкора" Егора Гузенко, известного под псевдонимом "Тринадцатый". Также появлялись сообщения об уничтожении командующего Воздушно-десантными войсками РФ и группировкой "Днепр" Михаила Теплинского.

Эти слухи прокомментировали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Как подчеркнул в комментарии LIGA.net представитель ведомства Андрей Юсов, информация еще уточняется.

Стоит отметить, что официально оккупанты также не комментировали информацию о возможной гибели Теплинского.

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Вероятная ликвидация Теплинского и "Тринадцатого": что известно

Днем в российских пропагандистских пабликах начала появляться информация о гибели "военкора" "Тринадцатого". Отмечалось, что он не выходит на связь.

Ранее в ВСУ опубликовали видео удара по российскому командному пункту, расположенному на судне. На кадрах был виден мощный взрыв, однако подробностей удара в Воздушных силах не раскрыли.

При этом военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя этот удар, добавил, что "самое интересное будет позже, а именно, публикация фамилий тех, кто успешно в этом КП "зашкварились". В российских же пабликах писали, что на танкере мог находиться командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский.

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