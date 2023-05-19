Также под запрет попали еще полтысячи граждан США, включая бывшего украинского министра.

Россия "на постоянной основе" запретила въезд на свою территорию 500 гражданам США, включая бывшего президента Барака Обаму и экс-министра финансов Украины Наталью Яресько (2014-16 гг). Об этом говорится в заявлении российского МИДа.

Запрет на въезд в Россию 500 американцам вводится в ответ на регулярно вводимые Вашингтоном антироссийские санкции. Отмечается, что в "стоп-лист" включены как просто "знаковые" фигуры, так и действующие и бывшие чиновники, сенаторы, конгрессмены, эксперты, которые, по мнению Москвы, причастны к "распространению русофобских установок и фейков". Также в список включены главы оружейных компаний, помогающих Украине оружием.

Кроме того, МИД РФ решил запретить въезд в Россию американским правоохранителям, которые "причастны к преследованиям инакомыслящих по следам т.н. "штурма Капитолия".

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"Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности наших сограждан", – заявили в МИД России.

Американские санкции против РФ

Сегодня стало известно, что США в рамках нового антироссийского санкционного пакета ввели ограничения в отношении 300 компаний, судов и самолетов. Также наложены экспортные ограничения в отношении около 70 компаний из России и третьих стран.

Кроме того, в апреле США ввели отдельный пакет санкций против лиц, причастных к незаконным задержаниями американских граждан. Этот пакет касался как Ирана, так и России. Последняя недавно арестовала американского журналиста Эвана Гершковича.

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