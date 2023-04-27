Речь идет о ФСБ России и Разведывательной организации КСИР Ирана.

США вводят новые санкции в отношении групп в России и Иране, обвиняемых в захвате американцев в заложники. Вашингтон работает над предотвращением новых захватов и потенциальной возможностью освобождения задержанных граждан.

По информации издания CNN, этот шаг предприняли на фоне нескольких громких дел о неправомерном задержании американцев. Эван Гершкович, репортер Wall Street Journal, и Пол Уилан, бывший морской пехотинец, содержатся под стражей в России по обвинению в шпионаже, которое каждый из них категорически отрицает.

Американские граждане Сиамак Намази, Эмад Шарги и Морад Тахбаз содержатся в печально известной иранской тюрьме Эвин, где, по сообщениям, применялись пытки.

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Санкции, введенные в четверг, 27 апреля, накажут организации, которые США обвиняют в удержании заложников или неправомерном задержании американцев. Речь идет о Федеральной службе безопасности РФ и иранской Разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции. В Иране четыре человека также попали под новые санкции.

Официальные лица заявили, что эти шаги должны послужить предупреждением тем, кто думает взять американцев в заложники.

"Мы также показываем, что нельзя заниматься такого рода ужасным поведением, используя людей в качестве пешек, в качестве козырей, не платя за последствия, и это некоторые из последствий", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Дело журналиста Гершковича - что известно

Силовики задержали в Екатеринбурге журналиста издания WSJ Эвана Гершковича в конце марта 2023 года. Его обвинили в шпионаже. При этом работник СМИ не признает своей вины, а его дело под грифом "совершенно секретно".

10 апреля Госдеп признал журналиста "неправомерно задержанным Россией".

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