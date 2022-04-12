Барак Обама отметил, что еще восемь - 10 лет назад никто не ожидал такого "безрассудства" президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин всегда представлял угрозу. При этом полномасштабного вторжения в Украину раньше никто не ожидал.

Об этом рассказал 44-й президент США Барак Обама в интервью для TODAY.

"Путин всегда был безжалостен по отношению как к своему народу, так и к другим. Он всегда был тем, кто окутан этим извращенным, искаженным чувством обиды и этническим национализмом. Это часть Путина", - отметил политик.

По его словам, нынешняя полномасштабная война против Украины является новым метод Путина, который, возможно, не применяли бы раньше.

"То, что мы увидели во время вторжения в Украину, — это его безрассудство, которого, возможно, не ожидали восемь или десять лет назад, но опасность всегда была", - отметил 44-й президент США.

При этом он указал, что война в Украине показала, что нельзя относится к демократии, как к должному.

"Я думаю, что то, что мы наблюдаем, является напоминанием о том, почему для нас так важно не принимать собственную демократию как должное, почему для нас так важно отстаивать и поддерживать тех, кто верит в свободу и независимость, и я думаю, что нынешняя администрация делает то, что должна делать", - подытожил Обама.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Российской Федерации Владимир Путин назвал войну в Украине "трагедией", но оправдал себя, заявив, что якобы у него не было другого выбора.

В свою очередь британская разведка считают, что план России в войне против Украины проваливается. В частности, во время боевых действий по меньшей мере шесть российских генералов были убиты, а российские солдаты предают и атакуют своих командиров.

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