Санкции будут направлены против финансовых посредников, а также против энергетических и добывающих мощностей РФ.

США в рамках нового антироссийского санкционного пакета введут ограничения для 300 компаний, судов и самолетов. Также будут введены экспортные ограничения в отношении около 70 компаний из России и третьих стран.

Об этом сообщил представитель Белого дома на брифинге, отметив при этом, что пакет санкций будет включать в себя ограничение поставок ряда товаров, "имеющих ключевое значение на поле боя".

"Мы также распространим наши санкционные полномочия на дополнительные сектора российской экономики, ключевые для ее военно-промышленного комплекса, и введем новые запреты, чтобы Россия не могла воспользоваться нашими услугами", - заявил представитель Белого дома.

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Он также отметил, что санкции будут направлены против финансовых посредников агрессора, кроме того, в черный список внесут компании из Европы, Ближнего Востока и Азии.

"Санкции будут направлены против финансовых посредников, а также против энергетических и добывающих мощностей РФ и других посредников, помогающих поддерживать войну", — сообщил представитель Белого дома.

Война в Украине и санкции США

24 февраля 2023 года Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России. В санкционный список попали 22 физических и 83 юридических лица РФ. Санкции направлены на уменьшение возможностей для РФ продолжать войну против Украины. Под ограничения, среди прочего, попали металлургический и горнодобавающий сектора российской экономики.

Российские банки, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора РФ, уже находятся под санкциями США и международными санкциями. 24 февраля 2023 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в список санкций еще более 10 финансовых учреждений РФ, включая один из десяти крупнейших банков по стоимости активов.

В санкционный список также включены инвестиционные компании и организации, производящие или импортирующие углеводородное волокно, а также компании, осуществляющие деятельность в аэрокосмической отрасли, оборонном, технологическом и горнодобывающем секторах.

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