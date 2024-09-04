Старший сын Путина от Кабаевой - Иван - родился в 2015 году, а Владимир - в 2019 году.

У российского лидера Владимира Путина помимо дочерей Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой от бывшей жены Людмилы, есть еще два малолетних сына, матерью которых является Алина Кабаева.

Как утверждается в расследовании центра "Досье", первый сын Путина Иван родился в 2015 году, а Владимир - в 2019 году. Источником "Досье", как утверждается, выступил человек, работающий в резиденции Путина. Он часто видит детей Путина, хотя и не общается с ними ежедневно.

Самые засекреенные дети России

Как отмечают исследователи, информацию о детях нельзя найти в государственных базах данных, у них есть документы прикрытия, которые в основном делают для разведчиков и людей под госзащитой. Их даты рождения знают только ближайшие родственники, а путешествуют они только на личных яхтах, самолетах и бронепоездах.

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По данным расследования, Иван и Владимир живут в президентской резиденции на Валдае, они не посещают школы и детские сады. С ними находятся рядом гувернеры, няни и тренеры. У детей Путина личные повара, которые готовят им отдельные блюда. Как и у Владимира Путина, у его сыновей свои кружки, и пьют они только из них. Рядом с детьми всегда охранники из числа офицеров службы безопасности президента.

При этом дети живут в главном доме вместе с родителями, гувернеры и тренеры — в отдельных зданиях. У детей есть свои машины с водителями, учителя и прислуга передвигаются на других автомобилях. Кроме того, педагогический персонал не общается с родителями детей напрямую, принимая распоряжения от помощников семьи.

Быт путинских наследников

Учителей для детей искали через сайт агентства English Nanny. При этом после вторжения в Украину работодатели стали уделять предпочтение учителям английского из ЮАР, которую российские власти считают "дружественной страной". По условиям работодателя, педагогам запрещено покидать территорию резиденции. В объявлении указано, что семья "живет в изоляции".

"Досье" утверждает, что иногда – в основном на праздники - в резиденции появляются другие дети — чаще всего друзей Кабаевой.

Старший сын Путина Иван любит мультики Disney и играет, притворяясь их героями, чем раздражает отца. При этом Путин любит играть с ним в хоккей — для этого на Валдае построили хоккейную площадку.

Кабаева же предпочитает водный отдых: она катается с детьми на яхтах. Плавает царская семья сразу на трех кораблях: в самой маленьком живет обслуга.

Вероятно, родители допускают, что дети пойдут по стопам матери и станут профессиональными спортсменами. Почти в каждой резиденции есть спорткомплекс с залом для гимнастики и бассейном, а иногда и с хоккейной площадкой. С детьми занимаются персональные тренеры по плаванию и по спортивной гимнастике. Так, старшего сына тренирует бывший член сборной по гимнастике.

К сыновьям Путин относится даже трепетнее, чем когда-то к дочерям, отмечают исследователи. Кроме того, с мальчиками не рискует спорить никто из обслуживающего персонала, поэтому они растут, понимая, что они – исключительные. Любой их каприз выполняется, а все резиденции, в которых они живут, они воспринимают как личные владения.

Путин ищет секрет вечной жизни

Как писал The Times, Путин одержим идеей бессмертия. В октябре 2024 года ему исполнится 72 года, тогда как средняя продолжительность жизни мужчин в РФ составляет 67 лет. Высшие чиновники в его окружении тоже не молоды.

Теперь Минздрав оккупантов требует от научно-исследовательских институтов отчеты о разработках в области борьбы с сенсорными и когнитивными расстройствами. Кроме того, они изучают методы борьбы с клеточным старением, остеопорозом и попытками укрепить иммунную систему.

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