Говорят, у гимнастки нет проблем с финансированием своих мероприятий.

Журналисты проанализировали эпизоды жизни и деятельности олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которую многие годы связывают с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным "Дождя", деятельность титулованной гимнастки во всех проявлениях отражает политику Кремля, в том числе в контексте с войной, которую РФ ведет против Украины.

Например, в апреле 2022 года Кабаева открывала традиционный фестиваль гимнастики "Алина", который посвятили 77-летию победы. Номера назывались "Первый бой", "Бессмертный полк" и "Герои тыла". "Тогда уже все знали, какой войне и какой победе посвящены отныне все российские фестивали", - рассказывают журналисты.

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В декабре 2022 года олимпийская чемпионка торжественно открывала в Сочи "Академию гимнастики", которую профинансировал "Газпром". Спортсменка поблагодарила со сцены главу газовой корпорации Алексея Миллера, и отметила, что "Россия - страна больших возможностей".

Следующий фестиваль "Алина 2023", который Кабаева провела в Сочи, был посвящен российскому культурному наследию. Гостьей мероприятия стала председатель совета федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

Отмечается, что в прошлом году в социальных сетях Кабаевой появились видео встречи с детской делегацией с Конго и фотосессия с коллективом гимнастов из Китая. Как подчеркивается в сюжете "Дождя", Китай и Беларусь - это две страны, которые стабильно обеспечивают фестивалям Кабаевой статус международных.

"Стоит ли говорить, что последний фестиваль "Алина 24" провели раньше времени, чтобы включить его в программу Всемирный фестиваль молодежи - одного из предвыборных мероприятий президента Путина. "Алина-24" тоже посвятили дружбе народов, а проводили сразу на двух площадках - в России и Беларуси", - говорится в расследовании.

По данным журналистов, с 2022 года команда Кабаевой ведет подробную хронику ее активности в Инстаграме и переводит при этом сообщения арабский язык. Также на аккаунте много постов в поддержку Палестины.

"Но главное то, как олимпийская чемпионка отрабатывает политическую повестку… В 2018 году Кабаева выступала на собственном фестивале в платье с лифом, на который был нанесен огромный золотой герб России", — рассказал "Дождь".

Даже на детских тренировках она часто бывает в спортивном костюме с триколором, сравнивает работу пропагандистского телевидения с автоматом и т. д.

Как отмечается, чемпионка слывет в гимнастической среде благотворительницей: на деньги из "фонда Кабаевой" финансируются сборы талантливых детей из российской глубинки, оплачиваются их приезды на фестивали, проживание в Москве, турне в Беларусь, покупаются подарки, приглашаются знаменитые гости.

Журналисты задаются вопросом о том, откуда у Кабаевой деньги. Журналисты издания "Можем объяснить" узнали, что фонд Кабаевой только в первый военный год (2022-й) получил втрое больше пожертвования чем до полномасштабного вторжения РФ в Украину - 217 млн рублей против 74 млн рублей. Также фонд стал больше тратить на мероприятия Кабаевой. Фестивалю художественной гимнастике "Алина", который был посвящен войне, ушел 71 млн рублей. Причём 26 млн рублей пошли на создание видеоконтента телеканалов национальной медиагруппы, которую возглавляет Кабаева.

"130 млн отправили фестивалю Кабаевой "Небесная грация", 65 млн было потрачено на декорации. Журналисты отмечают, что фестиваль проходил на федеральной территории "Сириус"… Кабаева фактически владеет там огромным зданием за 2,2 миллиарда рублей... Источники пожертвований скрыты, но говорят, что Кабаевой не составляет труда найти меценатов…", — говорят журналисты.

По словам расследователей, когда в Сочи учреждали центр "Сириус" (в его рамках проводят мероприятия Кабаевой), на встречу с организаторами был срочно созван весь крупный российский бизнес. Говорят, частные "джеты" стали так плотно, что яблоко было негде упасть.

По данным "Дождя", тогда совладелец компании "Ренова" Виктор Вексельберг передал "на нужды" 14 млрд рублей, власти Сочи передали фонду два городских пляжа, еще многие скидывались деньгами.

Российские и западные журналисты за последние годы расследовали самые разные стороны жизни Кабаевой - от огромных массивов очень дорогой недвижимости и акций, финансовых услуг и подарков со стороны дружественных Путину бизнесменов, до ее личной жизни и отношений с Путиным. По одной из версий Кабаева по-прежнему остается его тайной спутницей и матерью его детей.

По версии западных журналистов, у Путина и Кабаевой есть общие дети - в 2015 и 2019 годах Кабаева якобы родила двух сыновей. Одни из родов принимала гинеколог, которая очень хорошо знакома с российским диктатором.

Также идет речь о том, что у Кабаевой в "условиях изоляции", когда с началом пандемии Путин оказался почти недосягаемым для подчиненных и друзей, ресурсом Кабаевой стала возможность иногда видеться с президентом РФ наедине. Акцентируется, что при нынешних обстоятельствах встреча с первым лицом само по себе означает огромный аппаратный вес и свидетельствует о близких отношениях спортсменки и президента РФ. В то же время отмечается, что открытой, официальной информации о Кабаевой крайне мало. По существу, она - самая "скрываемая женщина" России, и журналисты не исключают, что знаменитая гимнастка могла стать своего рода заложницей российского диктатора со всеми вытекающими из этого последствиями.

Что еще известно о Кабаевой:

Напомним, СМИ выяснили, что российская гимнастка и экс-депутат Госдумы родила от Путина двух сыновей. Швейцарская газета Sonntags Zeitung сообщала об этом, ссылаясь на знакомого врача, который, как утверждается, принимал у Кабаевой роды.

Недавно журналисты заметили, что рядом с диктатором Путиным на масштабном спортивном мероприятии была 17-летняя фигуристка Камила Валиева.

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