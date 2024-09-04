Близкий друг Путина сумел внушить ему идею вечной жизни, из-за которой ученых со всей страны поторапливают.

Один из чиновников, приближенный к Президенту России Владимиру Путину, поручил ученым разработать средства против старения. Ранее на Западе рассматривали один из жизнеспособных вариантов прекращения войны в Украине — "переждать Путина".

Однако, как сообщает The Times, российский президент одержим идеей вечной жизни.

В октябре 2024 года Путину исполнится 72 года, тогда как средняя продолжительность жизни мужчин в РФ составляет 67 лет. Высшие чиновники в его окружении тоже не молоды. Минздрав оккупантов требует от научно-исследовательских институтов отчеты о разработках в области борьбы с сенсорными и когнитивными расстройствами.

Видео дня

Кроме того, они изучают методы борьбы с клеточным старением, остеопорозом и попытками укрепить иммунную систему.

"Нас попросили срочно отправить все наши разработки, и письмо пришло, скажем так, сегодня, но все нужно было отправить уже вчера", — заявил один из исследователей.

Министерство здравоохранения РФ активно изучает 3D-биопечать — новую технологию, которая может позволить врачам "печатать" ткани и органы.

"Заразил" Путина идеей вечной жизни, по данным британской газеты, его близкий друг, 77-летний Михаил Ковальчук — ведущий член Российской академии наук, возглавляющий Курчатовский институт ядерных исследований.

"Большой босс поставил задачу, и чиновники бросились ее выполнять всеми возможными способами", — заявляет один из анонимных российских исследователей.

Кроме того, по информации The Times, Ковальчук утверждал, что Соединенные Штаты находятся в процессе разработки биологического оружия для поражения исключительно этнических русских. Он же обвинил Америку в создании "подвида людей-служителей", самосознание которых было искусственно ограничено.

Эти конспирологические теории не проходят мимо Путина, по данным газеты.

"Как будто у нас больше некого ставить на ноги, кроме этих идиотов. Мы должны бросить все, даже сейчас, во время войны", - заявил один из исследователей.

Кроме того, существует информация, что, несмотря на доступ к лучшему медицинскому обслуживанию, Путин не стесняется и "народных" методов. К примеру, по данным The Times, он регулярно принимает ванны с экстрактом из крови отрезанных рогов сибирских оленей из-за омолаживающих свойств.

Международные визиты Путина

В начале сентября Владимир Путин совершил очередной международный визит. Его визит в Монголию посвящен 85-й годовщине победы советских и монгольских войск над японской армией на Халхин-Голе в 1939 году.

Многие страны призывали Монголию выполнить ордер Международного уголовного суда (МКС) об аресте Путина, который уже 18 месяцев находится в розыске за незаконное перемещение детей из оккупированных частей Украины в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: