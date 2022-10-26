В комментарии священник сравнил благодать Божью с боеприпасами.

Российский священник из Уфы Виктор Иванов нашел новое применение пакетам для трупов. Он использовал их для крещения двух оккупантов во фронтовой зоне.

Как сообщил Telegram-канал Baza, протоиерей приехал на территорию боевых действий, чтобы поддержать рашистов. В это время к священнику обратились двое военнослужащих, которые захотели принять крещение. Обряд обычно проводится с применением тазиков, но их на месте дислокации оккупантов не оказалось. Заменой стали черные пластиковые пакеты для трупов рашистов.

"На поваленное дерево поставили ящик из-под боеприпасов, проложив его изнутри полиэтиленовым мешком. На это же дерево установили большую Казанскую икону Божией Матери. Для ног принесли картонную коробку, которую также проложили мешком", — сообщили с места крещения.

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По словам протоиерея, обряд прошел хорошо. В войске оккупантов появились два новых христианина — Иоанн и Сергей. Использование пакетов для трупов священника не смутило. Наоборот, Иванов связал атрибутику для обряда с российской агрессией в Украине.

"К слову сказать, был в этом крещении свой символизм. В крещении человек умирает для греха, и они крестились в "похоронных" пакетах; рождается новый человек — воин Христов, а они руки опускали в ящик из-под боеприпасов. Благодать Божия для христиан, как боеприпасы для солдат. И чем больше, тем лучше", — заявил протоиерей.

Российская церковь и война в Украине

Российская православная церковь открыто поддерживает вооруженную агрессию в нашей стране. Глава РПЦ Патриарх Кирилл убеждал прихожан, что гибель на войне в Украине "смоет" с них все грехи. А священники в храмах предлагают людям избавиться от финансовых трудностей, вступив в войско оккупантов.

Недавно Кирилл заявил, якобы Россию "хотят стереть с лица Земли". И поэтому граждане РФ должны молиться за диктатора Путина и рашистов, которые ведут захватническую войну.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на попытки РПЦ оправдать полномасштабное вторжение в Украину: "Религиозные лидеры также играют роль сопротивления, когда сталкиваются с безрассудством этих событий. Мы хорошо знаем, как православной религией сегодня манипулируют власть имущие в России, чтобы оправдать свои действия. Здесь необходимо сопротивление".

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