Президент Франции считает, что религиозные лидеры также играют роль сопротивления.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на оправдание войны против Украины представителями Российской православной церкви. Французский лидер заявил, что церковь позволяет властям РФ манипулировать собой.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Религиозные лидеры также играют роль сопротивления, когда сталкиваются с безрассудством этих событий. Мы хорошо знаем, как православной религией сегодня манипулируют власть имущие в России, чтобы оправдать свои действия. Здесь необходимо сопротивление", - заявил президент Франции.

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При этом он напомнил, что сопротивление означает "никогда не оправдываться, не попадать в ловушку, не поддерживать политические проекты, направленные на отрицание достоинства каждого человека".

Подержка войны в Украине со стороны РПЦ - что звестно

РПЦ открыто поддерживает кровавую войну, развязанную Россией против Украины. К примеру, сообщалось, что в храмах РПЦ прихожанам предлагают решить финансовые трудности, отправившись на захватническую войну против Украины. Также глава РПЦ Патриарх Кирилл убеждал верующих, что гибель в войне в Украине "смоет" с россиян все грехи.

В мае УПЦ Московского патриархата заявила о своей самостоятельности и независимости от РПЦ. Впрочем, по информации СМИ, священники УПЦ до сих пор поддерживают связь с РПЦ, в частности, с патриархом Кириллом, который поддерживает кровавую войну против Украины. Происходит и обмен пропагандистской информацией, в которой оправдываются преступления России.

23 октября российский патриарх Кирилл заявил, что Россию "хотят стереть с лица Земли". Поэтому он заявил, что надо молиться за диктатора Владимира Путина и оккупантов, которые убивают украинцев. Войну России против Украины Кирилл назвал "битвой, в которую мы не по собственной воле вступили".

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