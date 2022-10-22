На Закарпатье священник московского патриархата устроил скандал. Из-за него защитника Украины, погибшего на Херсонщине, отпевали под закрытой церковью.
Об этом говорится в новом сюжете ТСН.
Родные погибшего 25-летнего Дмитрия Спасюка считают, что поп МП обиделся, ведь его не пригласили служить панихиду. Вместо него защитника отпевал священник Православной церкви Украины из соседнего села. Поп МП запер дверь храма и не отвечал на звонки. Отпевать погибшего пришлось прямо на улице, перед закрытой церковью.
"Брат умер за Украину. Его убили русские. Было бы некрасиво, пренебрежительно, чтобы похоронами занималась церковь московского патриархата", - рассказал брат Спасюка.
В селе Черная Тиса, где родился и вырос защитник Украины, есть только одна церковь. Когда-то ее строили всем селом, однако она подчиняется МП. Местного священника просили, чтобы тот позволил занести гроб и провести панихиду в храме.
Когда ему позвонили родственники погибшего, тот возмутился. Поп бросил трубку и выключил телефон, после чего с ним никто не смог связаться.
Спасюк пошел служить в 2018 году, впоследствии его демобилизовали. На момент полномасштабного вторжения РФ в Украину он был за границей. Однако когда Спасюк узнал о том, что рашисты начали атаковать мирные города и убивать мирное население, он сразу приехал и пошел на фронт. 7 октября защитник Украины погиб на Херсонщине.
Когда люди пришли на отпевание Спасюка, они были поражены. Панихиду пришлось проводить у закрытых дверей церкви. Крестьяне говорят, что раньше они ходили в храм, но после 24 февраля идти к попам МП мало кто хочет.
Когда журналисты позвонили священнику, тот начал громко кричать и утверждать, что он якобы ничего не знал о скандале. Поп говорил, что ему якобы никто не звонил и не просил ключи от храма. Однако он признал, что не пустил бы священника УПЦ в церковь, даже если бы позволил занести гроб.
"Храм был бы открытым, но при условии, что те священники стояли бы на дворе. Ну а родственники бы в храме попрощались", - заявил поп МП.
Родственники погибшего защитника Украины возмущены поступком священника. Поэтому они уже написали заявление в полицию.
Скандалы со священниками МП: что известно
Как сообщал УНИАН, во время похорон погибшего под Николаевом бойца Александра Зинива в Винницкой области священник Московского патриархата напал на настоятеля Православной церкви Украины, который призвал местные власти содействовать запрету "деятельности московских попов" в Украине.
Кроме этого, священник в городе Горишние Плавни Полтавской области довел до слез мать погибшего украинского защитника. Настоятель Свято-Николаевского храма, который принадлежит Украинской православной церкви МП, заявил, что в Украине более полугода продолжается "спецоперация" России, а не война.