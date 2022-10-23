По его словам, именно поэтому нужно молиться за российского диктатора и оккупантов.

Российский патриарх Кирилл снова разразился порцией бреда. На этот раз он заявил, что Россию "хотят стереть с лица Земли".

Об этом он заявил во время одной из проповедей в храме.

По его словам, сейчас Россия проходит тяжелый путь испытаний, когда враги "пытаются с ней покончить".

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"Некоторые считают, что наступило время, когда можно покончить с Россией. А почему? А потому, что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека. Он не укладывается в рамки той запрограммированной системы, которая исключает Бога из жизни людей. Поэтому, конечно, Россия для многих - бельмо на глазу. То, что сегодня происходит - это не просто очередная военная кампания и напряжение. Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица Земли Русь православную", - заявил руснявый патриарх.

Поэтому он заявил, что надо молиться за диктатора Владимира Путина и оккупантов, которые убивают украинцев. Войну России против Украины Кирилл назвал "битвой, в которую мы (россияне - УНИАН) не по собственной воле вступили".

РПЦ во время войны в Украине

Как писал УНИАН, РПЦ открыто поддерживает кровавую войну, развязанную Россией против Украины.

К примеру, сообщалось, что в храмах РПЦ прихожанам предлагают решить финансовые трудности, отправившись на захватническую войну против Украины. Также сообщалось, что глава РПЦ Патриарх Кирилл убеждал верующих, что гибель в войне в Украине "смоет" с россиян все грехи.

В мае УПЦ Московского патриархата заявила о своей самостоятельности и независимости от РПЦ. Впрочем, по информации СМИ, священники УПЦ до сих пор поддерживают связь с РПЦ, в частности, с патриархом Кириллом, который поддерживает кровавую войну против Украины. Происходит и обмен пропагандистской информацией, в которой оправдываются преступления России.

Украина ввела санкции против патриарха Кирилла и других представителей РПЦ.

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