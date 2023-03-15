Этот инцидент не является странным для страны, которой руководят преступники, отметил эксперт.

Инцидент с российским истребителем Су-27 и американским разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем - это очередное проявление бандитизма кремлевского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение высказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что этот инцидент не является странным для страны, которой руководят преступники, передает 24 канал.

По его словам, вся лексика, образ жизни и политическая философия Путина - это власть уголовника и чекиста, учитывая то, что до 18 лет он был "бандитом из питерских дворов", а последующие 30 лет - "мелким чекистским офицером".

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"Это бандитское детство Путина проявилось над Черным морем", - отметил Пионтковский.

Российский истребитель сбил дрон США - что сообщалось

Как писал УНИАН, 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США над Черным морем.

После данного инцидента министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что США продолжат совершать полеты там, где это позволяет международное право.