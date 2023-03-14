В результате дрон упал и был потерян.

Во вторник, 14 марта, российский истребитель Су-27 врезался в беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США над Черным морем, когда тот выполнял разведку в международном воздушном пространстве.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского командования Вооруженных сил США. Отмечается, что перед столкновением Су-27 несколько раз сбрасывали топливо и летели перед MQ-9 в "безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере". В командовании заявили, что этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он опасен и непрофессионален.

"Наш беспилотник MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9. На самом деле этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к крушению обоих самолетов", - подчеркнул командующий ВВС США в Европе и Африке, генерал ВВС США Джеймс Хекер.

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По его словам, авиация США и союзников продолжит проводить операции в международном воздушном пространстве. В то же время в командование отметили, что такие действия РФ опасны и могут привести к непреднамеренной эскалации.

Как пишет ABC News, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Джо Байден уже знает об инциденте. Кирби добавил, что, хотя были и другие похожие перехваты, этот инцидент заслуживает внимания из-за сбития БПЛА.

"Так что это уникально в этом отношении. Госдепартамент ничего не сообщит об опасениях США по поводу беспилотника российским официальным лицам", - сказал он.

MQ-9 Reaper - что о нем известно

Как известно, MQ-9 Reaper является боевым дроном, который при необходимости можно использовать и для разведки.

Он может нести до четырех ракет класса "воздух-земля", или до восьми в модификации MQ-9A или 4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 с лазерным наведением.

Перехват самолетов - отношения США и России

Как ранее сообщал УНИАН, Россия часто провоцирует США и союзников агрессивным поведением. Так в октябре 2022 года американские истребители F-16 обнаружили, отследили, идентифицировали и перехватили два российские бомбардировщики Ту-95 Bear-H недалеко от Аляски. Авиация РФ вошла и действовала в опознавательной зоне ПВО США.

13 февраля 2023 года истребители США перехватили четыре российских военных самолета в зоне идентификации ПВО вблизи Аляски. Среди них был Ту-95.

Однако уже на следующий день инцидент повторился - 14 февраля истребители ВВС США перехватили у Аляски четыре российских военных самолета. Речь идет о Ту-95, Су-30 и Су-35.

В тот же день два голландских истребителя F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов вблизи Польши. Речь идет о российском Ил-20М "Кут-а", который сопровождали два Су-27 "Фланкер".

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