Министр обороны США заявил, что Россия обязана эксплуатировать свои военные самолеты в условиях безопасности и профессионализма.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что США продолжат совершать полеты там, где это позволяет международное право.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-10"), которое проходит в виртуальном формате, напомнил, что вчера над Черным морем российский самолет поразил американский беспилотник.

"Этот опасный эпизод является частью примера агрессивных, рискованных и опасных действий российских пилотов в международном воздушном пространстве. Но не сомневайтесь, Соединенные Штаты продолжат совершать полеты и операции везде, где это разрешается международным правом", - сказал Остин.

Он добавил, что Россия обязана эксплуатировать свои военные самолеты в условиях безопасности и профессионализма.

Российский Су-27 сбил американский дрон MQ-9 Reaper - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 14 марта американские военные заявили, что над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником, в результате чего Военно-воздушные силы США были вынуждены сбить свой беспилотный летательный аппарат.

По их информации, беспилотник MQ-9 Reaper проводил "обычную операцию" в международном воздушном пространстве. Согласно заявлению европейского командования армии США, во вторник в 07:03 по среднеевропейскому времени два российских самолета Су-27 совершили "опасный и непрофессиональный" перехват дрона.

Один из российских самолетов, как говорится в заявлении, ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось затопить собственный дрон, потому что было потеряно управление.

Командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер отметил, что "агрессивные действия российского экипажа опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации".