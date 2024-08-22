95% опрошенных бизнесменов заявили, что удовлетворены прогнозами.

После того, как иностранные консультанты свернули в РФ работу, российские коммерсанты ударились в прогнозирование стратегии своего бизнеса на картах Таро. Как сообщает The Moscow Times, в РФ подходы в планировании бизнеса могли резко измениться после ухода из страны-агрессора иностранных специалистов.

"Российские предприниматели ударились в эзотерику и расклады будущих проектов на картах Таро. По данным исследовательского отдела "Битрикс24", предприниматели остались довольны своими раскладами карт, а пользуется услугами каждый седьмой (14%)", - пишет издание.

Отмечается, что 95% опрошенных бизнесменов заявили, что удовлетворены прогнозами, а примерно 92% коммерсантов обещают повторно обратиться за карточными предсказаниями. Предполагается, что у эзотерики в бизнесе большие перспективы - 11% клиентов обещают сделать расклад на картах Таро в ближайшем будущем. Хотя многие пожаловались, что найти "реально работающего" таролога тяжело из-за отсутствия научной базы.

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"Вероятно, тарологи замещают нишу иностранных консультантов, которые ушли из России. Из страны эвакуировались все бренды "большой четверки" - PwC, KPMG, Deloitte и E&Y. Также ушли и передали бизнес стратегические консультанты - McKinsey, Accenture, Bain и BCG. Практически все эти компании передали оставшийся бизнес местному менеджменту под новыми брендами", - сказано в публикации.

Ситуация с торговлей в РФ

Напомним, недавно стало известно, что на рынках РФ продают бытовую технику известных брендов, в частности, Bosch, Delonghi и Philips, произведенную для украинского рынка. По данным росСМИ, в нескольких магазинах, в том числе в "М.Видео-Эльдорадо" и на Интернет-площадках продается посудомоечная машина Bosch, к которой прилагается сопроводительная документация и инструкция на украинском языке. Одно из изданий обратилось в "М.Видео-Эльдорадо" с просьбой прокомментировать ситуацию.

Там заявили, что "техника Bosch, представленная в сети группы, произведена в Турции, имеет сертификаты качества и годовую гарантию и полностью соответствует законодательству РФ". При этом в торговой сети утверждают, что через территорию Украины товары не приходили. Другие торговые площадки, "украинский след" посудомоечной машины не прокомментировали. При этом, согласно заявлению Bosch, компания не экспортирует бытовую технику и комплектующие в РФ, а заводы компании на территории страны-агрессора закрыты.

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