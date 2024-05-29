Гражданам страны-агрессора предлагают посудомоечные машины с инструкцией на украинском языке.

На рынках РФ продают бытовую технику известных брендов, в частности, Bosch, Delonghi и Philips, произведенную для украинского рынка.

В Россию поставляется и продается через торговые сети и маркет-плейсы бытовая техника, произведенная за рубежом для украинского рынка, выяснил "Коммерсант".

По данным росСМИ, в нескольких магазинах, в том числе в "М.Видео-Эльдорадо" и на Интернет-площадках продается посудомоечная машина Bosch, к которой прилагается сопроводительная документация и инструкция на украинском языке.

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Одно из изданий обратилось в "М.Видео-Эльдорадо" с просьбой прокомментировать ситуацию. Там заявили, что "техника Bosch, представленная в сети группы, произведена в Турции, имеет сертификаты качества и годовую гарантию и полностью соответствует законодательству РФ". При этом в торговой сети утверждают, что через территорию Украины товары не приходили. Другие торговые площадки, "украинский след" посудомоечной машины не прокомментировали.

Любопытно, что, согласно заявлению Bosch, компания не экспортирует бытовую технику и комплектующие в РФ, а заводы компании на территории страны-агрессора закрыты. По данным гендиректора производителя бытовой техники Weissgauff Дмитрия Хлуднева, через Турцию в Россию поставляется бытовая техника, предназначенная для украинского рынка, и других производителей - итальянской Delonghi и нидерландской Philips.

"Это подтвердил источник в одном из ретейлеров, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, продажей и отгрузкой в РФ занималась турецкая фирма, которая не смогла продать технику в Украину", - сказано в публикации.

Источник "Коммерсанта" предполагает, что из-за снижения спроса на украинском рынке в условиях войны компаниям приходится снижать объемы производства или перенаправлять поставки на другие рынки, в том числе в страны СНГ.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие зарубежные компании прекратили продажу своей продукции на российском рынке, а также продали либо закрыли свои производственные мощности на территории страны.

"Тем не менее, зачастую продукция таких компаний по-прежнему доступна на российском рынке, в том числе за счет так называемого параллельного импорта — поставок через другие страны", - отмечается в публикации.

По данным гендиректора компании Kuppersberg Дмитрия Шашкина, техника Bosch, которая предназначалась для Украины, продается на маркетплейсах Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркет". По его словам, поставки "носят массовый характер" - якобы некоторые иностранные бренды "рекомендовали своим турецким, польским и прибалтийским фабрикам продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке".

"В частности, модель посудомоечной машины Bosch с инструкцией на украинском языке, штампами и наклейками, на которых местом доставки указан Киев, продается в "М.Видео", "Ситилинке", "Яндекс Маркете" и других магазинах", - пишут росСМИ.

Hugo Boss продает бизнес в России - что известно

Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss согласилась продать свой российский бизнес оптовому партнеру Stockmann. Как сообщил Reuters, Hugo Boss не разглашает финансовые условия сделки. Россия требует, чтобы иностранные компании продавали активы со скидками не менее 50%. В результате сделки Hugo Boss больше не будет присутствовать в РФ с собственным юридическим лицом. Отмечалось, что правительственная комиссия России по продаже иностранных активов одобрила сделку.

Hugo Boss, вместе со многими сетями магазинов, приостановил свой розничный бизнес в России вскоре после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Компания также приостановила свою деятельность в сфере электронной коммерции на российском рынке и прекратила рекламу.

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